به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله رضا استادی بعدازظهر سه شنبه در جمع نمازگزاران مسجد اعظم قم اظهار داشت: یکی از مصادیق عمل صالح، برگزاری مراسم جشن سالم برای فرزندان است اما اگر این مراسم‌ها با معصیت و اسراف کاری توام باشد، جزو اعمال صالح محسوب نمی‌شود.



وی ادامه داد: بارها انتقادهایی شده که چرا وقتی مثلا با یک میلیون تومان می‌توان مراسم آبرومندانه‌ای برای ازدواج جوانان برگزار کرد، به جای آن 10 میلیون تومان هزینه می‌شود، ولی هیچ کس در عمل به این صحبت‌ها پایبند نیست.



وی ادامه داد: صلاح یک جامعه با عمل درست می‌شود نه با شعار و فساد با عمل ریشه‌کن می‌شود نه فقط با گفتار.



عمل بی‌اخلاص مثل جسم بی‌روح است



آیت‌الله استادی با بیان اینکه عمل صالح در سعادت انسان تاثیر بسزایی دارد، اظهار داشت: شرط پذیرش عمل صالح این است که صحیح باشد و برای انجام دادن اعمال صحیح باید احکام و آموزه‌های دینی را یاد بگیریم.



وی تصریح کرد: هر عملی که از سوی شارع مقدس بیان شده را باید بدون دخل و تصرف بپذیریم و انجام دهیم وگرنه اگر راه دخل و تصرف در اعمال و عبادات باز شود معلوم نیست عاقبت چه شود.



امام جمعه قم شرط مهم اعمال صالح را اخلاص دانست و گفت: همان طوری که عمل بی‌اخلاص مثل جسم بی‌روح است، عمل بی‌ولایت امیرالمومنین(ع) هم پوچ است.



آیت‌الله استادی ادامه داد: اینکه برخی‌ها به خیال قصد قربت بر روی درخت چنار و بید پارچه می‌بندند، از کجا این عمل را آورده‌اند؟ اگر بنا باشد دین و معارف اسلامی دست افراد بیفتد و روز به روز به آن اضافه شود، به چیزی تبدیل می‌شود که اصلا اساسی نخواهد داشت.



کمک به نیازمندان باید محترمانه باشد



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رسیدگی به مستمندان را یکی از بهترین اعمال صالح در ماه مبارک رمضان برشمرد و تصریح کرد: کمک به نیازمندان باید خالصانه باشد و نیکوکاران باید تلاش کنند که به صورت مخفیانه و با احترام و تکریم نیازمندان را مورد حمایت قرار دهند.



وی با اشاره به روایتی از ائمه معصوم(ع) یادآور شد: خداوند تبارک و تعالی اعمالی که با اخلاص همراه نباشد را به هیچ وجه نمی‌پذیرد.



آیت‌الله استادی گفت: اگر اعمالی که انسان‌ها انجام می‌دهند صالح نباشد ارزش آن پائین می‌آید و گاهی اوقات حتی به گناه و معصیت منجر می‌شود.



باید با کسانی که مخالف مکتب اسلام هستند دشمن باشیم



امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: یکی از نقشه‌های ظریف شیطان این است که جای دشمنی را جابجا کند.



وی ادامه داد: به ما گفتند که با شیطان دشمن باشیم ولی ما به جای این کار به همسایه و دوستان و شریک و... دشمن هستیم.

آیت‌الله استادی خاطرنشان کرد: ما باید با آنهایی که با اسلام و مکتب تشیع مخالف هستند و مخالفت می‌کنند دشمن باشیم.

