تبیین شایسته حجاب و عفاف مهمترین عامل رعایت آن در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام مسعود صفی یاری بعد از ظهر سه شنبه و در جلسه بانوان فرهیخته و فعال در عرصه فرهنگ و هنر استان کردستان، اظهار داشت: تبیین شایسته و اصولی حجاب و عفاف در جامعه مهمترین عامل رعایت آن به شمار می رود که متاسفانه در حال حاضر این مهم در سطح کشور به شکل مطلوب و قابل قبولی رعایت نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاهد رواج بدحجابی در جامعه هستیم و اگر برنامه‌ریزی درست و اساسی در این راستا صورت نگیرد نمی‌توانیم طی سالهای آینده این وضعیت را مدیریت نموده و جامعه با بحران جدی در این حوزه مواجه خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان عنوان کرد: اگر بخواهیم کاری بکنیم که حجاب و عفاف در جامعه ما حرف اول را بزند باید همه دستگاه‌های اجرایی و سازمانهای متولی امر برنامه‌ریزی‌های حوزه فرهنگی خود به ویژه در حوزه حجاب را به یک سمت و سو هدف گذاری و تقویت کنند.

حجت الاسلام صفی یاری بیان کرد: باید جشنواره‌ها، همایش‌ها، سینماها، پارک‌ها و مطبوعات در سطح کشور ترویج دهنده رعایت حجاب و عفاف در جامعه باشند و این فریضه را به عنوان یک محور اساسی در راستای حل معضلات اجتماعی در نظر گرفته و با هدف گذاری مشخص به سمت و سوی ترویج هر چه بیشتر آن در جامعه برنامه ریزی کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: هنوز در بحث حجاب به صورت ریشه‌ای در استان کردستان کاری صورت نگرفته است و باید این مهم را به جدیت پیگری کنیم.