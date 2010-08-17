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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۱۱

بان کی مون:

نیازمند راهکارهای نوین جهت حل مشکلات جهان هستیم

نیازمند راهکارهای نوین جهت حل مشکلات جهان هستیم

کوالالامپور- دفتر منطقه‌ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا :دبیرکل سازمان ملل برای حل مشکلات جهانی خواهان ایجاد راهکارهای نوین شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر در کوالالامپور ، دبیرکل سازمان ملل در پیامی به دومین همایش الگوهای جهانی سازمان ملل خواهان کنار گذاشتن عادات کهنه جهان و ایجاد راهکارهای نوین برای حل مشکلات جهانی شد .

خبرگزاری رسمی مالزی (برناما) در این پیام ویدئویی به نقل از "بان کی مون" آورده است که برای برقراری ارتباط میان افراد ، جوامع و کشورهای مختلف، جهان نیازمند راهکارهای نوین و سازنده است .

دبیرکل سازمان ملل مشارکت و تحقق این کار را راهی به سوی دنیای بدون افراطی‌گری، دنیایی که در آن دختران مورد سؤاستفاده قرار نگیرند و  با زنان با احترام رفتار شود، دانست .

در این پیام  رواج فرهنگ تفاهم و تساهل ابزاری برای ایجاد عدالت و تحقق حقوق بشر است .

این همایش پنج روزه با هدف بالا بردن سطح آگاهی جوانان درمورد نقش سازمان ملل متحد، شرکت دادن جوانان در برنامه ریزی و تصمیم گیری و تشویق جوانان به عنوان رهبران نسل های آینده به حضور درعرصه های بین المللی از شنبه در کوالالامپور اغاز بکار کرد و هنوز ادامه دارد.

دراین همایش که بیش از500 شرکت کننده ازسرتاسر جهان حضور دارند مسائلی همچون آموزش و فعالیت مدنی، امنیت اطلاعات ، چالش های فرهنگی و ائتلاف برای صلح و امنیت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
 

کد مطلب 1135684

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