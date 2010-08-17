بخشی از درآمدهای تهران را باید به مناطق حاشیه ای اختصاص داد

حجت الاسلام محمدرضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون معضلات بخشهای مرکزی تهران و رودهن اظهار داشت: یکی از خواسته های اصلی ساکنین بخشهای مرکزی تهران و رودهن تبدیل شدن این نواحی به شهرستانی واحد است.

این مسئول ادامه داد: وجود یک شهرستان واحد می توان به استقرار دفاتر رسمی نهادهای مختلف خدمات رسان مبدل شده تا با رفع کاستیهایی از این دست معضلات مردم نیز مرتفع گردد.

وی با اشاره به مشکلات مردم در نواحی مذکور خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از نهادهای دولتی از ایجاد دفاتر خدماتی خود در بخشهای مرکزی تهران و رودهن سر باز می زنند و مردم ساکن در این مناطق مجبورند برای انجام امور روزانه خود به سایر نواحی مانند دماوند، تهران یا شمیرنات مراجعه کنند.

اسماعیلی نواحی حاشیه ای تهران را مناطقی زیر پلک پایتخت دانست و افزود: مناطق حاشیه ای پایتخت از جمله بخشهای مرکزی تهران و رودهن زیر پلک پایتخت قرار دارند و به همین جهت گاه ترکش معضلات گربانگیر مردم ساکن در نقاط یاد شده نیز می شود.

درآمدهای تهران نباید صرفا خرج پایتخت شود

امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی با طرح این پرسش که چرا درآمدهای تهران صرفا خرج پایتخت می شود، عنوان کرد: یکی از گلایه های ما این است که چرا درآمدهای تهران صرفا خرج پایتخت می شود.

این مسئول بیان داشت: همانگونه که عوارض مثبت پایتخت به نواحی حاشیه ای می رسد مناطق مذکور از چندین نکته منفی پایتخت نیز متاثر می شود و بهتر آن است که درآمدهای کسب شده تهران به نقاط حاشیه ای نیز تعلق یابد.

وی با اشاره به هجوم جمعیت پایتخت در فصول گرم به شمال شرق استان تهران گفت: امکانات مناطق مختلف شمال شرق استان تهران برای ساکنین این نواحی کافی است اما زمانی که فصول گرم یا ایام پایانی هفته فرا می رسد مردم اهالی مذکور به لحاظ مسیرهای جاده ای و امکانات رفاهی و به سبب هجوم پایتخت نشینان با مشکلاتی مواجه می شود.

امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی افزود: در خواست ما از مسئولان این است که به هنگام تقسیم درآمدهای پایتخت به نواحی حاشیه ای تهران نیز عنایتی داشته باشند.

غیبت 9 ساله برخی مدیران کل دستگاه های دولتی

حجت الاسلام محمد رضا اسماعیلی با گلایه از برخی دستگاه های خدمات رسان اظهار داشت: گلایه دیگر مردم بخشهای مرکزی تهران و رودهن، از برخی مسئولین دستگاههای خدمات رسان است که از کنار مشکلات موجود براحتی عبور می کنند.

این مسئول ادامه داد: البته بسیاری از دستگاههای خدمات رسان در نواحی یاد شده به روز هستند اما مدیر کل برخی از نهادهای خدمات رسان طی 9 سال اخیر در بخشهای مرکزی تهران و رودهن دیده نشده اند.