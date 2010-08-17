به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی بعد از ظهر سه‌شنبه در ابتدای سلسله مباحث خود در خصوص تفسیر سوره هود در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) از عدم کمک‌رسانی به موقع و موثر به سیل زدگان کشور همسایه پاکستان انتقاد کرد و بیان داشت: متأسفانه من شور و جنبشی در این زمینه در کشور نمی‌بینم در صورتی که دولت و ملت ایران در این شرایط باید گلایه‌هایی که در خصوص مسائل امنیتی در پاکستان دارند را کنار بگذارند و دست در دست هم دهند تا مرهمی بر زخم‌های مردم مسلمان این کشور بگذارند.



وی در خصوص دیدار اخیر خود با سفیر پاکستان بیان داشت: سیلی که در کشور پاکستان آمده است در هشتاد سال گذشته بی‌سابقه و خرابی آن به حدی بوده است که 20 میلیون نفر بر اثر آن بی‌خانمان شده‌اند و حالا کشور پاکستان دست نیاز و یاری به سوی جهان اسلام دراز کرده است و مسلمانان باید در این کار پیشقدم شوند.



استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم اضافه کرد: من در دیدار با سفیر پاکستان گله‌مندی ملت ایران را به وی انتقال دادم و گفتم که ریشه این ترورو نا امنی‌هایی که از سوی کشور پاکستان در ایران به وجود آمده در مدارس وهابیون تندرو است که به آنها درس می‌دهند و اعلام کردم که دولت پاکستان باید این مدارس را اصلاح کند و امنیت مرزها را برقرار نماید.



مقلدین می‌توانند از سهم امام به مردم سیل‌زده پاکستان کمک کنند



آیت الله مکارم شیرازی با بیان این که از سوی وی 50 میلیون تومان به مردم سیل‌زده پاکستان کمک شده است اظهار داشت: مقلیدن ما نیز می‌توانند قسمتی از سهم امام را برای کمک به مسلمانان پاکستان اختصاص دهند.



این مرجع تقلید در ادامه بحث تفسیر آیات سوره هود بیان داشت: در 12 آیاه از سوره هود خداوند شرح حال قوم مدین را آورده است و در آنجا گفته شده که مدین سرزمین سرسبز و آبادی در شامات بوده که مردم آن به تجارت مشغول بودند ولی دو عیب بزرگ داشتند یکی بت پرستی و دیگری فساد اقتصادی در کسب و کار که برای به همین علت نیز خداوند حضرت شعیب را برای هدایت آنها مأمور کرد.



وی ادامه داد: شعیب مرد سخنوری بود که از بعد از منسوب شدن به پیامبری قوم مدین را از بت پرستی منع کرد و دستور داد تا فساد اقتصادی چون غش و کم فروشی را کنار بگذارند و برکت را از خداوند بخواهند و همچنین به آنها گفت که بت پرستی و مفاسد اقتصادی سبب فساد گسترده و همه جانبه از جمله فساد سیاسی، اخلاقی،اجتماعی و سایر انحرافات می شود.



مفاسد اقتصادی زمینه ساز انواع انحرافات در جامعه است



آیت الله مکارم شیرازی با بیان این که مفاسد اقتصادی باعث فساد در همه زمینه‌ها است، بیان داشت: در دنیا نیز اکنون وضع به همین شکل است و برای بدست آوردن دلار و یورو بیشتر مراکز فساد ساخته می‌شود و کشت و تولید موادمخدر گسترش می‌یابد برای مثال از زمان اشغال کشور افغانستان به دست آمریکایی‌ها برای سودآوری بیشتر تولید و کشت مواد مخدر چندین برابر شده است و آنها هر آنچه باعث درامد زایی می‌شود از شراب گرفته تا مواد مخدر و داروهای اعتیاد آور را تولید می‌کنند و به این ترتیب فساد اخلاقی و فرهنگی در جوامع ایجاد می‌کنند.



استاد درس خارج فقه حوزه علمیه ادامه داد: شعیب به قوم خود گفت که خیر و سعادت شما در این است که بت‌ها را بشکنید و خدا را بپرستید و آنچه از کسب و کار شما درآمد حلال باقی می‌ماند برای شما خوب است و درآمد نامشروع زیاد، برای شما فایده‌ای ندارد باعث فساد بیشتر شما می‌شود و البته من شما را مجبور نمی‌کنم.



اسلام کسی را مجبور به پذیرش نمی‌کند



آیت الله مکارم شیرازی در خصوص شبهه‌های که عده‌ای می‌گویند اسلام دین جبر است اظهار داشت: حضرت شعیب قوم خود را مجبور به پذیرش نکرد فقط راه را به آنها نشان داد و این در زندگی انبیاء و اولیه نمود دارد در حالی که برخی می‌گویند که اسلام دین جبر است و دلیل می‌آورند که اگر این طور نیست پس جنگ‌های طول تاریخ اسلام برای چه بوده است و البته قرآن به آنها صراحتا پاسخ می‌دهد که این جنگ‌ها از سر جبر برای پذیرش اسلام نبوده بلکه برای دفاع در مقابل دشمنانی بوده که با شمشیر در برابر مسلمانان ایستاده‌اند.



وی تصریح کرد: اسلام دین منطق است و منطق هم می‌گوید که باید در مقابل تعرض دفاع کرد.



کم کاری در هر پست و مقامی از مصادیق کم فروشی است



مکارم شیرازی همچنین در خصوص مفاسد اقتصادی چون کم فروشی بیان داشت: کم فروشی گناه کبیره است و البته در تنها در خصوص خرید و فورش اجناس مصداق ندارد و اگر هر انسانی در هر مقامی و هر مسئولیتی کم کاری کند از مصادیق کم فروشی است برای مثال اگر معلمی از وقت درس خود بزند، کارمند در وقت اداری جدول حل کند و ارباب رجوع را دور سر بگرداند، قاضی بدون مطالعه دقیقی پرونده حکم صادر کند، خطیب در خصوص بحث خود مطالعه نکند و حق مطلب را ادا نکند، سیاستمندار و یا هر کسی در انجام مسئولیت خود کم کاری کند کم فروشی کرده است و گناه کبیره محسوب می‌شود.