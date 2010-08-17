120 میلیارد ریال برای تکمیل زیرساختهای شهرکهای صنعتی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده بعد از ظهر سه شنبه در جریان بازید از شهرک صنعتی شماره 2 ارومیه و در نشست بررسی مسائل و مشکلات فعالان صنعتی افزود: باید نیازهای شهرکهای صنعتی از جمله ایجاد ایستگاههای آتش نشانی، اورژانس و درمانگاه و سیستم تصفیه خانه فاضلاب در اولویت قرارگیرد.

وی با اشاره به راکد بودن برخی از واحد های صنعتی استان خاطرنشان کرد: مشکل بسیاری از این واحدها نبود مدیریت منابع و تولید است که نتوانسته اند نیروهای متخصص و فنی را گردهم بیاورند.

جلال زاده بهره گیری از افراد فنی و متخصص، مدیریت منابع و استفاده از دانش فنی روز دنیا را از ویژگی های بنگاه های اقتصادی موفق در دنیا دانست.

وی خاطر نشان کرد: تمامی سعی و تلاش مدیران دستگاههای اجرایی و بانک های استان برای حل نارسایی ها و مشکلات فعالان عرصه صنعت معطوف است و دغدغه مدیریت استان رانیز دغدغه شما که همان رشد و شکوفایی استان است، تشکیل می دهد .

در این جلسه مدیران واحدهای صنعتی مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند.

استاندار آذرباییجان غربی قبل از این جلسه از روند احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شماره 2 ارومیه و همچنین زیر ساخت های این شهرک بازدید داشت.