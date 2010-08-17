آخرین اظهارات مدیرعامل باشگاه استیل آذین در مورد اخراج علی کریمی

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آجورلو روز سه شنبه با تاکید مجدد بر اینکه دلیل اخراج علی کریمی تظاهر به روزه خواری و توهین به مسئولان فدراسیون فوتبال بوده است، گفت: طی روزهای گذشته برخی سعی داشته اند با شیطنت‌های خود بازیکنان و برخی از چهره‌های فوتبال را مقابل این جریان قرار دهند. یقینا اگر دایی از من موضوع را سوال می کرد موضع او متفاوت می‌شد.

وی ادامه داد: طبیعتا برخود علی دایی هم با کسی که در انظار عمومی چنین رفتاری را انجام می‌دهد، نمی‌توانست غیر از این باشد. مطمئنا کسانی که به این شکل موضع‌گیری داشته اند از مسئله آگاهی کامل ندارند و از فحاشی و رفتار گستاخانه یک بازیکن دفاع نمی کنند.

مدیرعامل باشگاه استیل آذین خاطرنشان کرد: برخی افراد که پیشینه توهین به جامعه خبرنگاران ورزشی را داشته اند و اهالی رسانه‌های ورزشی را متهم به دریافت پول و باج خواهی از اهالی ورزش می کردند، حالا وارد میدان شده اند و می‌خواهند مسائل شخصی خود را مطرح کنند. سوال من از آقایان این است زمانی که جامعه رسانه ای ورزش را به باج خواهی متهم می‌کردید، اعتقادی به لزوم پوشاندن معایب دیگران و خودداری از تهمت زدن نداشتید؟

وی با بیان اینکه ترجیح می‌دهم در مورد این افراد سکوت کنم، اضافه کرد: در مجموع کسانی که می‌خواهند از این شرایط استفاده کنند و بازیکنان و جامعه فوتبال را علیه این حکم تحریک کنند باید از اصل موضوع آگاه شوند و به جای اینکه مواضع شتابزده بگیرند، شخص متخلف را محکوم کنند.

آجورلو با اشاره به اینکه برداشت‌های نادرستی از موضوع اخراج کریمی مطرح شده و مسائل غیر واقعی به عنوان دلیل اخراج ایشان عنوان می‌شود، تاکید کرد: با صداقت و شجاعت می‌گویم دلیل اخراج کریمی انتقادات مطرح شده در مورد مدیرعامل باشگاه و هیچ موضوع دیگری نبوده است. علی کریمی به دلیل تظاهر و پافشاری بر روزه خواری علنی و اعتراض شدید همراه با توهین و فحاشی به مسئولان فدراسیون فوتبال از این باشگاه اخراج شده است.

وی با بیان اینکه کریمی در 8 ماه گذشته بارها در مجالس عمومی و خصوصی و در رسانه‌ها علیه مدیریت باشگاه موضع گیری کرده، افزود: اگر می خواستم واکنشی به این موضوع نشان بدهم در همان مقطع ایشان را اخراج کردم اما این مسئله کاملا متفاوت بود.

مدیرعامل استیل آذین در مورد انتقادات مطرح شده و لزوم پوشش دادن و پنهان کردن اشتباهات اشخاص اظهار داشت: سال‌ها در فوتبال مدیریت کرده ام و بازیکنان بزرگی در کنارم فعالیت داشته اند. می‌توانید بروید و از بازیکنان بزرگی که در پاس با من همکاری داشتند بپرسید. فکر می‌کنید همه بازیکنان پاس در آن سال‌ها و یا همه بازیکنان استیل آذین روزه می‌گیرند؟ متاسفانه باید بگویم اکثر بازیکنان ما و بسیاری از ورزشکاران ما روزه نمی‌گیرند اما موضوع ما تظاهر به روزه خواری و پس از آن اعتراض و فحاشی نسبت به مسئولان محترم فدراسیون فوتبال بوده است.

وی در این خصوص تصریح کرد: اگر این اتفاق و این اشتباه به صورت محرمانه و مخفیانه صورت می گرفت حتما ما هم به شکل پنهان با موضوع برخورد می کردیم اما زمانی که این اتفاق علنی شده، در یک روزنامه به چاپ رسیده و عده دیگری در فضایی باز موضوع را دیده اند و پس از آن گزارش‌هایی از این موضوع در رسانه‌ها منتشر شده چطور باید برخورد کنیم؟ باید منکر این اتفاقات بشویم؟

آجورلو ادامه داد: قطعا در طول سال‌های فعالیتم در فوتبال بارها شاهد اشتباهات بزرگ و کوچک بازیکنان زیادی بوده ام اما از انتشار چنین اخباری جلوگیری کردم و سعی داشتم چنین مسائلی در داخل یک خانواده به شکل محرمانه حل شود اما زمانی که یک اتفاق غیر دینی و غیر اخلاقی رسانه ای شده و اصحاب رسانه از من در مورد صحت موضوع سوال می کنند چطور باید به انکار چنین اتفاق تلخی بپردازم؟

وی در مورد قرار داشتن آب در محل تمرینات استیل آذین و استفاده بازیکنان از آب در تمرینات افزود: سازمان لیگ طبق دستور العمل کتبی از باشگاه‌ها درخواست کرد که روزه خواری به شکل علنی صورت نگیرد و در مکان‌های سربسته انجام شود، بر همین اساس از اعضای تیم خواسته شد چند متر دورتر از زمین، در محلی که در نظر گرفته شده بود در صورت تمایل یا اگر عذر شرعی داشته اند از آب استفاده کنند اما کریمی گفت حتما باید در وسط زمین از آب استفاده کند و بعد از آن هم با فحاشی تاکید کرده که هیچکس نمی‌تواند من را محروم کند. بر همین اساس چاره ای به جز اتخاذ این تصمیم وجود نداشت.

مدیرعامل استیل آذین در خصوص اظهارات علی کریمی که استفاده از آب و فحاشی به مسئولان فدراسیون فوتبال را تکذیب کرده، خاطرنشان کرد: کریمی باید به دو دلیل از مردم عذرخواهی کند، ابتدا به دلیل تظاهر در روزه خواری علنی و فحاشی و سپس به دلیل دروغ گویی در این دو مورد.

وی در مورد علت تاخیر در برخورد با علی کریمی تاکید کرد: پس از دریافت این خبر به مدت 48 ساعت صبر کردیم و گزارشات را با دقت مورد بررسی قرار دادیم. ابتدا از طریق یک روزنامه متوجه موضوع شدم و پس از آن با تحقیق از شاهدان مشخص شد که چنین اتفاقی روی داده است. مایل بودم پیش از بازی با استقلال کریمی را اخراج کنم اما حسین هدایتی از من خواست که تا پایان بازی صبر کنیم و بعد از آن تصمیم من، تصمیم مورد تایید ایشان است.

آجورلو در پایان گفت: حسین هدایتی این موضوع را تقبیح کرد و گفت که این عمل بسیار زشتی بوده و تاکید کرد هر تصمیمی که مدیرعامل اتخاذ کند، مورد حمایت رئیس هیئت مدیره قرار دارد.