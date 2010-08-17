بخشهایی از شمال شرق استان تهران شهرستانی واحد می شود

محسن نائبی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون بخشهای مرکزی تهران و رودهن اظهار داشت: مناطق مختلف یاد شده از حجم جمعیتی قابل توجهی برخوردار است به همین جهت تبدیل به شهرستانی واحد و اداره توسط مدیریت فرمانداری می تواند از حجم مشکلات مردم بکاهد.

این مسئول با اشاره به مزایای مثبت تبدیل نواحی یاد شده به شهرستانی واحد خاطرنشان کرد: وجود یک شهرستان واحد یکی از اصلیترین معضلات بخشهای مرکزی تهران و رودهن یعنی فقدان دفاتر دستگاه های خدمات رسان را رفع می کند.

وی بیان داشت: متاسفانه اهالی ساکن در مناطق مذکور برای امور مختلف خود به نواحی دورتر و متعددی نظیر شهرستان دماوند، شمیرانات و یا پایتخت مراجعه می کنند که این گسستگی جغرافیایی دستگاه های خدماتی رنج مردم را در پی داشته است.

نائبی شهرستان شدن بخشهای مرکزی تهران و رودهن را طرحی جدی دانست و افزود: تبدیل شدن بخشهای مرکزی تهران و رودهن طرحی است که با جدیت ادامه خواهیم داد تا به نتایج مورد دلخواه مردم دست یابیم.

فرماندار تهران در خصوص مناطق جغرافیایی این شهرستان جدید عنوان کرد: از جمله مناطقی که در قالب این شهرستان جدید قرار خواهد گرفت می توان به جاجرود، پردیس، بومهن، رودهن، آبعلی و مشاء اشاره کرد.

این مسئول بیان داشت: تشکیل این شهرستان می تواند ضمن کاستن از تراکم بار کاری پایتخت مزایای بسیاری را با پیگیری مطالبات مردم توسط مدیریت شهرستانی و فرماندار به نواحی یاد شده روانه سازد.

