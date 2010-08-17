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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۳۳

نائبی خبر داد:

بخشهایی از شمال شرق استان تهران شهرستانی واحد می شود

بخشهایی از شمال شرق استان تهران شهرستانی واحد می شود

استان تهران - خبرگزاری مهر: فرماندار تهران گفت: مناطقی از شمال شرق استان تهران که بخشهای مرکزی تهران و رودهن را شامل می شود به شهرستانی واحد تبدیل می شوند.

محسن نائبی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون بخشهای مرکزی تهران و رودهن اظهار داشت: مناطق مختلف یاد شده از حجم جمعیتی قابل توجهی برخوردار است به همین جهت تبدیل به شهرستانی واحد و اداره توسط مدیریت فرمانداری می تواند از حجم مشکلات مردم بکاهد.

این مسئول با اشاره به مزایای مثبت تبدیل نواحی یاد شده به شهرستانی واحد خاطرنشان کرد: وجود یک شهرستان واحد یکی از اصلیترین معضلات بخشهای مرکزی تهران و رودهن یعنی فقدان دفاتر دستگاه های خدمات رسان را رفع می کند.
 
وی بیان داشت: متاسفانه اهالی ساکن در مناطق مذکور برای امور مختلف خود به نواحی دورتر و متعددی نظیر شهرستان دماوند، شمیرانات و یا پایتخت مراجعه می کنند که این گسستگی جغرافیایی دستگاه های خدماتی رنج مردم را در پی داشته است.
 
نائبی شهرستان شدن بخشهای مرکزی تهران و رودهن را طرحی جدی دانست و افزود: تبدیل شدن بخشهای مرکزی تهران و رودهن طرحی است که با جدیت ادامه خواهیم داد تا به نتایج مورد دلخواه مردم دست یابیم.
 
فرماندار تهران در خصوص مناطق جغرافیایی این شهرستان جدید عنوان کرد: از جمله مناطقی که در قالب این شهرستان جدید قرار خواهد گرفت می توان به جاجرود، پردیس، بومهن، رودهن، آبعلی و مشاء اشاره کرد.
 
این مسئول بیان داشت: تشکیل این شهرستان می تواند ضمن کاستن از تراکم بار کاری پایتخت مزایای بسیاری را با پیگیری مطالبات مردم توسط مدیریت شهرستانی و فرماندار به نواحی یاد شده روانه سازد.
 
کد مطلب 1135691

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