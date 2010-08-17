زمینهای ملی برای سماق کاران ارسباران واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، مسعود محمدیان بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه اولین جشنواره برداشت سماق در ارسباران افزود: با هماهنگی انجام شده این سازمان آماده واگذاری برای متقاضیان و بهره برداران سماق دراین منطقه است.

دکتر مسعود محمدیان، هدف از برگزاری جشنواره منطقه ای محصولات کشاورزی در شهرستان های مختلف استان را معرفی محصولات منحصربه فرد هر یک از مناطق برحسب استعدادها و قابلیت آن اعلام کرد.

وی گفت: منطقه ارسباران تنها منطقه تولید سماق در آذربایجان شرقی است که به جهت خاصیت طبیعی و کیفی بودن تولیدات سماق یکی از محصولات استراتژیک قطعه به شمار می رود که اگر برنامه ریزی مناسب برای صنایع تبدیلی، بازاریابی، فروش مناسب و صادرات آن صورت گیرد قطعاً می تواند علاوه بر رونق اقتصادی منطقه و درآمدزایی مناسب برای کشاورزان زمینه اشتغال پایدار را نیز برای روستاییان این منطقه فراهم خواهد کرد.

محمدیان گفت: نباید جشن برداشت فقط در اجرای مراسمات خلاصه شود بلکه برگزاری این جشنواره فرصتی را برای تولید کنندگان کشاورزی فراهم نماید تا با تعامل و همفکری مسائل و مشکلات را بررسی و راهکارهای مناسب و کارشناسی برای حل مشکلات آنها فراهم گردد.

آیت عبادپور مدیر جهاد کشاورزی اهر نیز در این مراسم از تولید سالانه بیش از 81 تن سماق طبیعی در بخش هوراند خبر داد و افزود: هم اکنون 81 هکتار از اراضی بخش هوراند در روستاهای ورجن سفلی و علیا، تابستانق، آقبراز، ملالو، کورن، کویر، هوای، قره درویش، داودلو، خانکندی و برخی روستاهای همجوار جنگلهای ارسباران زیرکشت سماق قرار دارند که با متوسط یک تن در هکتار به لحاظ مرغوبیت و دارا بودن رنگ طبیعی قرمز، طعم خوب و بازار پسندی یکی از مرغوب ترین نوع سماق موجود در کشور به شمار می رود.

مدیر جهاد کشاورزی اهر، خاصیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی سماق را برای درمان بیماران دیابتی و دندان درد و تحریک اشتها به دلیل تلخی فراوان بسیار مفید اعلام کرد.

وی گفت: در جهت توسعه و پرورش سماق در بخش هوراند و روستاهای تابعه جشنواره سماق با هدف معرفی سماق منطقه به عنوان محصول ارگانیک، توسعه گسترش کشت سماق، احداث باغ الگویی سماق در چهار سال اخیر در قالب طرح های الگویی، ترویج و ترغیب کشاورزی منطقه برای توسعه کشت سماق، تشکیل شرکت تعاونی سماق کاران و بازاریابی و حمایت از سماق کاران با اعطای تسهیلات بانکی از فعالیت های این مدیریت در جهت توسعه و پرورش سماق اعلام می دارند.

دراین مراسم به صورت نمادین عملیات برداشت سماق آغاز شد و در پایان از 12 سماقکار و بهره بردار نمونه با اهدای لوح سپاس و هدایایی تقدیر شد.