اصلاح قانون وظیفه عمومی در کمیسیون امنیت ملی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، کاظم جلالی با اعلام این خبر گفت : عمده ایرادات شورای نگهبان بر روی موادی بود که بار مالی بر سر اجرا داشت.

وی ادامه داد : نماینده دولت در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با تامین بار مالی این طرح اعلام موافقت نموده بود اما وی بعد از مدتی طی نامه ای اعلام کرد که هیئت دولت با تامین بار مالی طرح مزبور موافقت نکرده است.

جلالی افزود: در جلسه امروز بحث های مفصلی انجام شد و نهایتا مقرر شد که کمیته دفاعی کمیسیون با تشکیل جلسه ای با دولت رایزنی نمایند تا بتوان از طریق رایزنی این مسئله را به نتیجه رساند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: اصلی ترین و مترقی ترین مواد این طرح و مصوبات مجلس که هم حقوق سربازان را افزایش می دهد و در خصوص رفاه سربازان گامهای موثری بر می دارد همین اصلاحیه است که دارای بار مالی است و ما امیدواریم دولت خدمتگزار با توجه به نیاز جدی این قشر جوان و مهم کشور با تامین بار مالی موافقت نماید.