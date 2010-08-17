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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۵۰

عضو ائتلاف کردستان:

برخی پستهای کلیدی باید به ائتلاف کردها برسد

برخی پستهای کلیدی باید به ائتلاف کردها برسد

ائتلاف کردستان عراق که اخیرا پس از ناتوانی گروههای سیاسی این کشور مورد توجه قرار گرفته، هم اکنون در اندیشه کسب پستهای حساس است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، "سامی شورش" خواستار اختصاص برخی پستهای کلیدی به ائتلاف کردستان شد.

وی افزود : ائتلاف کردستان عراق نمی تواند فقط به قبول پست ریاست جمهوری اکتفا کند و باید برخی وزارتخانه های حساس به کردها برسد.

این عضو ائتلاف کردستان عراق خاطرنشان کرد: ائتلاف کردستان شریک فعال روند سیاسی عراق است و باید نقش موثرتری در مرحله بعدی داشته باشد.

شورش تاکید کرد: ائتلاف کردستان تا کنون به سهم خود از وزارتخانه های کلیدی اشاره ای نکرده است، اما در مراحل بعدی که وارد گفتگوهای جدی شویم موضوع را مطرح خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: ائتلاف کردستان به هیچ عنوان از حق خود به عنوان فهرست پیروز انتخابات صرف نظر نمی کند.

شایان ذکراست که اخیرا بن بست موجود در روند تشکیل دولت عراق سبب شده که منطقه کردستان کانون توجه برخی ائتلافها برای جلب نظر کردها گردد.

کد مطلب 1135698

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