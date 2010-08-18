روحانیان اهل سنت شاغل از مدرک دارای ارزش استخدامی بهره مند می شوند

به گزارش مدیریت ارتباطات دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، این دستورالعمل شامل 14ماده، پنج تبصره و 48 بند به مدت دو سال اعتبار دارد و به منظور تعیین سطح و صدور مدارک استخدامی طلاب علوم دینی اهل سنت که درگذشته فارغ التحصیل شده اند و درحال حاضر در یکی از ارگانهای دولتی یا غیردولتی به صورت تمام یا نیمه وقت جذب شده و شاغل اند به تصویب رسید.

مزایای این دستورالعمل شامل طلاب علوم دینی اهل سنت شاغل است که تا پیش از سال تحصیلی 88- 1387 فارغ التحصیل شده و موفق به اخذ مدرک علمی یا استخدامی معتبر از مراجع قانونی نشده اند.

متقاضی برای بهره مندی از مزایای این دستورالعمل که محدود به مدارک سطح یک(کاردانی) و سطح دو (کارشناسی) است، بایستی از شرایط و ویژگیهایی برخوردار باشد و سپس در آزمون یا آزمونهای تعیین سطح شرکت کند.

از شرایط یادشده، داشتن حداقل 35 سال سن برای متقاضیان، مربوط بودن زمان تحصیل آنها به قبل ازسال تحصیلی88 - 1387 و طی دوره دانش افزایی به میزان 5 تا 8 واحد درسی و قبولی در آزمون آن اعلام شده است.

متن کامل این دستورالعمل در پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی به نشانی: www.dmsonnat.ir در بخش"آموزش و پژوهش"(زیر عناوین اصلی) منتشر شده است.