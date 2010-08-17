170 طرح عمرانی در آذربایجان غربی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، فرماندار ماکو در جلسه هماهنگی برنامه های هفته دولت ازبهره برداری از 50 طرح عمرانی، خدماتی و آموزشی در این شهرستان خبرداد و اظهار داشت: بهره برداری از 488 واحد مسکونی مهر، سالن ورزشی، واحدهای تولید بتون آماده ، صنایع چوبی، دیوارساحلی روستاها، طرحهای کشاورزی و آبرسانی روستایی، راهسازی و عمران شهری از جمله طرحهای آماده بهره برداری در این شهرستان هستند.

حمید احمدیان با بیان اینکه برای اجرای این طرحها 180 میلیاردریال هزینه شده است گفت: با بهره برداری از طرحهای خدماتی و تولیدی برای نزدیک به 100 نفر در این شهرستان شغل فراهم می شود.

آماده افتتاح شدن 80 طرح عمرانی در خوی

همچنین همزمان با بزرگداشت هفته دولت 80 طرح عمرانی زیربنایی در شهرستان خوی آماده بهره برداری شد.

این طرحها شامل 40 طرح عمرانی روستایی و 40 طرح عمران شهری است که در بخشهای مرکزی، قطور، صفائیه و ایواوغلی آماده بهره برداری شده اند.

به گفته فرماندار خوی پنج باب مدرسه با 22 کلاس درس، آبرسانی به چهار روستا، بهسازی و آسفالت 13 کیلومتر راه روستایی، دو ایستگاه آتش نشانی، تجهیز و تکمیل آزمایشگاه دامپزشکی خوی از جمله طرحهای آماده بهره برداری در شهرستان خوی است که برای اجرای آنها بالغ بر 115 میلیاردریال هزینه شده است.

غلامحسین عماری افزود: برای احداث کارخانه قند و تعاونی تولید مرغ مادر هم بالغ بر 20 میلیاردریال صرف شده و برای 26 نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.

آماده بهره برداری شدن 17 طرح در نقده

در هفته دولت 17 طرح عمرانی – خدماتی در شهرستان نقده افتتاح می شود.

فرماندار نقده بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان گفت: برای اجرای این طرحها 51 میلیاردریال اعتبار هزینه شده است.

حسین یوسفی همچنین به خرید 64 هزار تن گندم مازاد برنیاز از کشاورزان نقده اشاره و اضافه کرد: با این میزان خرید این شهرستان رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است.

در این نشست زنجانی حسنلویی نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی هم از گشایش بازارچه مرزی ناویه خان اشنویه در ماه آینده خبر داد و گفت: اهالی شهرستانهای نقده و اشنویه بطور مشترک از این بازارچه بهره مند خواهند شد.

آماده بهره برداری شدن 28 طرح در شاهین دژ

28 طرح عمرانی و خدماتی در هفته دولت در شهرستان شاهین دژ به بهره برداری خواهد رسید.

فرماندار شاهین دژ بعد از ظهر سه شنبه در جلسه برنامه ریزی برنامه های گرامیداشت هفته دولت با اعلام این مطلب گفت: بهسازی و آسفالت راههای روستایی، تامین آب شرب سالم و بهداشتی در دو روستا، افتتاح طرح هادی روستایی، احداث مدرسه، افتتاح دو باب سالن ورزشی در شهرهای کشاورز و محمودآباد و یک باب فضای ورزشی در روستای هولاسو، افتتاح کارخانه بسته بندی قند و دیوار ساحلی در روستاهای هاچه سو، محمودآباد، مامالو و افتتاح آبیاری تحت فشار برای 93 هکتار از اراضی کشاورزی از جمله طرحهایی هستند که در این شهرستان به بهره برداری خواهد رسید.

اروج مجاهدی افزود : این طرحها در مجموع با 22 میلیارد و 400 میلیون ریال اعتبار اجرا شده اند.