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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۰۲

نخست وزیر استرالیا :

استرالیا باید پس از مرگ ملکه الیزابت دوم جمهوری شود

استرالیا باید پس از مرگ ملکه الیزابت دوم جمهوری شود

نخست وزیر استرالیا از تبدیل شدن این کشور به جمهوری پس از مرگ یا کناره گیری ملکه انگلیس حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جولیا گیلارد" نخست وزیر استرالیا اعلام کرد که این کشور پس از کناره گیری و یا مرگ الیزابت دوم ملکه انگلیس باید به جمهوری تبدیل شود.

وی به فاصله چند روز مانده به انتخابات بحث برانگیز پارلمانی در این کشور به خبرنگاران گفت: من معتقدم که کشورم باید جمهوری شود، دیدگاه من به عنوان نخست وزیر این است که ما راه خودمان را برای داشتن مدلی از جمهوری طی می کنیم.
 
به گفته وی استرالیا باید از قیمومیت سلطنت انگلیس در عصر حاضر خارج شود. گیلارد در عین حال از نفوذ بالای ملکه الیزابت در بین شهروندان استرالیایی خبر داد.
 
نخست وزیر استرالیا در ادامه تاکید کرد که این کشور در هر حال باید مسیر عبور از نظامی سلطنتی به جمهوری را طی کند.
 
این اظهارات به فاصله چند روز مانده به انتخابات استرالیا و در حالی که حزب چپ میانه گیلارد رقابت تنگاتنگی با رقیب محافظه کار خود دارد، بیان می شود.
 
گفتنی است استرالیایی ها در سال 1999 به همه پرسی تغییر نظام این کشور و خارج شدن از سایه استعمار انگلیس پاسخ منفی دادند.
کد مطلب 1135702

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