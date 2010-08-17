  1. استانها
  2. کرمان
۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۳۶

حکم اعدام هشت قاچاقچی در کرمان تائید شد

حکم اعدام هشت قاچاقچی در کرمان تائید شد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس دادگاه انقلاب کرمان از تائید حکم اعدام هشت قاچاقچی مواد مخدر در کرمان خبر داد.

دادخدا سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: حکم اعدام هشت قاچاقچی مواد مخدر در استان کرمان از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.

وی تاکید کرد: با تائید این حکم پرونده فعالیت دو باند بزرگ مواد مخدر در استان کرمان بسته خواهد شد.

سالاری ادامه داد: یکی از این باندها دارای ده عضو بود که همگی آنها در خرید و فروش و حمل مسلحانه مواد مخدر نقش داشتند.

رئیس دادگاه انقلاب کرمان با اشاره به اینکه این باند اقدام به قاچاق 500 کیلوگرم تریاک و مرفین کرده اند، گفت: شش نفر از این افراد حکم اعدام دریافت کرده اند و چهار نفر نیز مشمول حبس طولانی مدت و جریمه نقدی شده اند.

وی اضافه کرد: باند دیگر نیز دو نفر عضو دارد که اقدام به قاچاق هزار و 165 کیلوگرم مواد مخدر کرده اند و مقادیری سلاح نیز از این باند کشف شده است.
 

کد مطلب 1135705

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها