حکم اعدام هشت قاچاقچی در کرمان تائید شد

دادخدا سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: حکم اعدام هشت قاچاقچی مواد مخدر در استان کرمان از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.

وی تاکید کرد: با تائید این حکم پرونده فعالیت دو باند بزرگ مواد مخدر در استان کرمان بسته خواهد شد.

سالاری ادامه داد: یکی از این باندها دارای ده عضو بود که همگی آنها در خرید و فروش و حمل مسلحانه مواد مخدر نقش داشتند.

رئیس دادگاه انقلاب کرمان با اشاره به اینکه این باند اقدام به قاچاق 500 کیلوگرم تریاک و مرفین کرده اند، گفت: شش نفر از این افراد حکم اعدام دریافت کرده اند و چهار نفر نیز مشمول حبس طولانی مدت و جریمه نقدی شده اند.

وی اضافه کرد: باند دیگر نیز دو نفر عضو دارد که اقدام به قاچاق هزار و 165 کیلوگرم مواد مخدر کرده اند و مقادیری سلاح نیز از این باند کشف شده است.

