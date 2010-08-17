546 روستای آذربایجان غربی در معرض تهدید سیل قرار گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، ایوب عزیزی عصر سه شنبه در جلسه هماهنگی برنامه های هفته دولت در این شهرستان اظهارداشت: این تعداد روستا بتدریج زیرپوشش برنامه های ایمن سازی قرار خواهند گرفت.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی 38 طرح دیگر ایمن سازی در روستاهای استان خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این طرحها با صرف اعتبار بالغ بر 50 میلیاردریال در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

عزیزی در ادامه بیان داشت: همزمان با هفته دولت 50 طرح ایمن سازی در روستاهای در معرض خطر آذربایجان غربی به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن استان افزود: این طرحها شامل دیوارهای ساحلی بطول پنج هزار و 811 متر، ساخت پل و کانال هدایت آبهای سطحی است که با هدف جلوگیری از خطرات سیل در روستاهای استان اجرا شده است.

عزیزی گفت: برای اجرای این طرحها 20 میلیاردریال اعتبار هزینه شده است.

فرماندار ماکو هم در این نشست گفت: بهره برداری از 488 واحد مسکونی مهر، سالن ورزشی، واحدهای تولید بتون آماده ، صنایع چوبی، دیوارساحلی روستاها، طرحهای کشاورزی و آبرسانی روستایی، راهسازی و عمران شهری از جمله طرحهای آماده بهره برداری در این شهرستان هستند.

حمید احمدیان با بیان اینکه برای اجرای این طرحها 180 میلیاردریال هزینه شده است گفت: با بهره برداری از طرحهای خدماتی و تولیدی برای نزدیک به 100 نفر در این شهرستان شغل فراهم می شود.