ادامه گمانه زنیها برای انتخاب استاندار البرز

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، برخی منابع خبری زمان معرفی استاندار البرز را فردا و در جلسه هیئت دولت عنوان می کنند که این موضوع هنوز از سوی منابع رسمی تایید نشده است.

عده ای نیز در شهر معتقدند عیسی فرهادی فرماندار ویژه کرج گزینه انتخابی رئیس جمهور و وزیر کشور جهت تصدی سمت استانداری البرز است.

فرهادی که پیش از این چندین بار معاون استاندار بوده، این بار قرار است در قامت یک استاندار به ایران اسلامی خدمت کند .

منابع نزدیک به ریاست جمهوری گفته اند؛ احتمال دارد در اولین جلسه رسمی هیئت دولت، استاندار البرز معرفی شود .

هر چند پیش از این گفته می شد رئیس جمهور فاطمه آجرلو را روانه ساختمان استانداری البرز خواهد کرد اما ظاهرا آجرلو با توصیه کارشناسان سیاسی ترجیح داده است نماینده مردم در مجلس بماند .

هر چند گزینه های دیگری چون سردار رویانیان، آجرلو و علی شعبانی، براتلو و حقیقت پور،‌رشید جلالی و کولیوند جهت تکیه زدن بر صندلی « استاندار البرز » مطرح بوده اند اما مشورت کارشناسان نگاه رئیس جمهور و وزیر کشور را به سمت فرماندار کنونی کرج معطوف کرده است .

با توجه به تائید مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل استان البرز از سوی شورای نگهبان و ابلاغ آن به دولت، انتخاب استاندار البرز ظرف امروز و فردا دور از تصور نیست و باید منتظر خروج نام نهایی از قرعه بخت آزمایی « استاندار البرز » بودن نشست .

منابع آگاه به مهر گفته اند پرونده نسبتا قطور انتخاب استاندار البرز با تائید عیسی فرهادی از سوی رئیس جمهور مختومه اعلام شده است و به زودی اعلام رسمی می شود .

به هر روی اینکه چه کسی سکانداری استان البرز را بر عهده بگیرد چندان مهم نیست بلکه چگونه اداره کردن ومدیریت این استان تازه تاسیس است که به دغدغه ای بزرگ برای مردم و اصحاب رسانه شهر تبدیل شده است.

علاوه بر انتخاب استاندار این روزها زمزمه هایی نیز برای انتخاب مدیران کل ادارات و سازمانها شنیده می شود که امید می رود در این تغییر و تحولات صندلیهای شهر از جایگاه مدیران خدوم و با تجربه خالی نمانند و عده ای نیز ناچار به خداحافظی زودهنگام نشوند.