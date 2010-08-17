سرقت مسلحانه یک بانک در شهر بندرعباس تکذیب شد

یک مقام مطلع امنیتی و انتظامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با رد این شایعه در خصوص جزئیات اتفاق ظهر سه شنبه در خیابان دانشگاه بندرعباس افزود: نیروی انتظامی استان هرمزگان در راستای تشدید مبارزه با باندهای حمل و توزیع مواد مخدر در استان در پی گزارشی به نیروی انتظامی در زمینه حمل مواد مخدر توسط چند قاچاقچی به مقصد استانهای دیگر کشور اقدام به تعقیب و گریز کرد.

وی بیان کرد: در پی این تعقیب و گریز ظهر امروز در تیراندازی های صورت گرفته در خیابان دانشگاه 2 تن از قاچاقچیان توسط ماموران نیروی انتظامی مجروح شدند که متاسفانه این حادثه به صورت اشتباه در سایتها و وبلاگ های داخلی استان به شکل دیگری منتشر شد.

همچنین در این خصوص امینی زاده فرماندار شهرستان بندرعباس در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، در خصوص وضعیت امنیتی شهر بندرعباس افزود: مسئولان انتظامی وامنیتی شهر بندرعباس در ماهها وهفته های اخیر با انجام طرحهای ضربتی موفق به انهدام باندهای قاچاق و دستگیری اراذل و اوباش و زورگیران در سطح محلات شهر بندرعباس شده اند.

وی خاطرنشان کرد: با عاملان ایجاد شایعات ناامنی که موجب احساس ناامنی در سطح شهر می شود برابر قانون برخورد خواهد شد.