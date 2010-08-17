ایران و ایرلند در پی ریزی نظام جدید دنیا نقش مهمی دارند

به گزارش خبر گزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد امروز سه شنبه در دیدار «الیور گروگن» سفیر جدید ایرلند در ایران با بیان اینکه دو کشور ایران وایرلند می توانند به برپایی نظام جدیدی در جهان کمک کنند، تصریح کرد: جهان نیازمند نظام جدیدی برپایه عدالت، دوستی و احترام است.

رئیس جمهور نگاه گزینشی و تعصب یکجانبه گرایی را مانع از تحقق عدالت و امنیت جهانی دانست و نقش کشورهای مستقل و آزادیخواهی همچون ایران و ایرلند را در پی ریزی نظام جدید مهم خواند.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران گسترش روابط دوکشور را به نفع دوملت می داند.

سفیر جدید ایرلند در جمهوری اسلامی هم پس از تقدیم استوارنامه خود به رییس جمهور علاقه مندی کشورش را به گسترش روابط دوجانبه با ایران در همه عرصه ها بدون هیچ محدودیتی اعلام کرد.

الیور گروگن در این دیدار جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در منطقه و در میان کشورهای اسلامی بسیار مهم ارزیابی کرد.





