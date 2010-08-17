پنج میلیارد ریال به روستاهای نمونه گردشگری خلخال اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، محسن عیدی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان اظهار داشت: این میزان اعتبار به منظور توسعه و معرفی بیش از پیش دو روستای نمونه گردشگری "برندق" و "نمهیل" تخصیص یافته است.

وی با بیان اهمیت روستاهای نمونه گردشگری در توسعه صنعت گردشگری این شهرستان اضافه کرد: روستاهای شال و شمس آباد خلخال نیز امسال به عنوان روستاهای دارای بافت با ارزش در استان انتخاب شده اند که بی شک ظرفیتهای توریستی شهرستان را ارتقا خواهد داد.

فرماندار خلخال با اشاره به روند رو به رشد صنعت گردشگری در این شهرستان افزود: مسافران تابستانی در این شهرستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از چهار برابر افزایش داشته است.

وی خواستار برنامه ریزی مناسب برای ایجاد مراکز اقامتی مناسب در منطقه شد و اضافه کرد: برای رشد ظرفیتهای اقامتی این شهرستان باید بخش خصوصی را در این حوزه وارد کرده و با برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت به اهداف مشترک تلاش کنیم.

عیدی همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره شهید رجایی در هفته دولت، دستگاه های اجرایی این شهرستان را به تلاش برای ارتقا نظم اداری و ترویج اصلاح الگوی مصرف فرا خواند و بر ضرورت تکمیل طرحهای نیمه تمام تاکید کرد.