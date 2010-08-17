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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۲۰

نظامی صهیونیست از انتشار تصاویر تحقیر فلسطینیان دفاع کرد

نظامی صهیونیست از انتشار تصاویر تحقیر فلسطینیان دفاع کرد

نظامی زن صهیونیست از اقدام خود در انتشار تصاویر تحقیر اسرای فلسطینی دفاع کرد و مدعی شد که کار درستی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "ادن ابرگیل" نظامی زن اسرائیلی انتشار تصاویر تحقیر اسرای فلسطینی در مرکز نظامی اشدود را اقدامی درست عنوان کرده و از آن دفاع کرد. این تصاویر گوشه ای از تحقیر فلسطینیان را در بازداشتهای سرزمینهای اشغالی به نمایش می گذارد.

وی که یک سال پیش خدمت در ارتش رژم صهیونیستی را تمام کرده، تصاویر مذکور را در پایگاه اینترنتی فیس بوک منتشر کرد. 
 
هر چند دستگاههای نظامی پس از این اقدام، صاحب تصاویر را وادار به حذف آنها از صفحه شخصی اش در فیس بوک کرده اند، با این حال انتشار سریع تصاویر مذکور در سایتهای اینترنت و شبکه های تلویزیونی، رژیم صهیونیستی را با رسوایی جدیدی مواجه کرده است.
 
گفتنی است در یکی از این عکس ها این نظامی صهیونیستی در کنار مرد جوان فلسطینی که چشم ها و دست هایش بسته است نشسته و به صورت این اسیر فلسطینی می خندد. در عکس دیگری نیز وی در حالی که لبخند بر لب دارد در مقابل سه اسیری که دست و چشم های آنها بسته است نشسته و با آنها عکس یادگاری گرفته است.
کد مطلب 1135716

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