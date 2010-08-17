احتمال تقلب دولت در انتخابات مجلس خلق مصر وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه المصری الیوم ، "حمدی حسن" سخنگوی فراکسیون پارلمانی جمعیت اخوان المسلمین مصر گفت : تعداد نامزدهای این گروه در انتخابات مجلس خلق مصر از 150 نفر کمتر نخواهد بود.

وی افزود: دفاتر اداری جمعیت اخوان المسلمین در استانها نامزدها را انتخاب می کنند و دفتر مرکزی پس ازبررسی دقیق اسامی افراد شایسته را برمی گزیند.

سخنگوی اخوان تاکید کرد : حکومت مصر قصد دارد همانند انتخابات شوراها و محلی در انتخابات مجلس خلق نیز تقلب کند. همه احزاب از جمله جمعیت اخوان المسلمین این شیوه را رد می کنند.

وی تصریح کرد: همه احزاب مخالف خواهان تضمین برای برگزاری شفاف انتخابات هستند و این که دولت تا چه اندازه به این خواسته پاسخ مثبت دهد ، مشخص نیست.

حمدی حسن تاکید کرد : اگر تضمین کافی برای برگزاری شفاف انتخابات نباشد احتمال تحریم انتخابات وجود دارد.

شایان ذکراست که جمعیت اخوان المسلمین مصر امیدوار است همانند سال 2005 میلادی به 20 درصد کرسیهای مجلس خلق دست یابد. انتخابات مجلس خلق قرار است در اکتبر آتی برگزار شود.