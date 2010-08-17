معجزه کلام امام خمینی (ره) باعث آزاد سازی پاوه شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مهدی چمران ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت سالروز آزادسازی پاوه و 600 شهید این شهرستان،اظهار داشت: اگر به بها خون پاک شهدا نبود امروز هرگز نمی توانستیم در چنین مکانی اینگونه و با آسودگی خاطر بنشینیم و یا حتی رئیس جمهور کشورمان نیز نمی توانست در سازمان ملل و دانشگاه های آمریکا با سربلندی سخنرانی کند، بنابراین هرچه برای بزرگداشت شهدا خدمت کنیم، کم کرده ایم.

وی افزود: آزاد سازی پاوه یکی از آن نقاط عطف تاریخی و روزهای بلند میهن ماست اما متاسفانه آنگونه که باید و شایسته است نتوانسته ایم این روز بزرگ ایران را نکوداشت داشته باشیم.

چمران با ذکر خاطراتی از شهید چمران گفت: شهید چمران در کتاب کردستان خود نوشته که بین هشت تا 10 هزار نفر از افراد ضد انقلاب با تحصن در قوری قلعه حمله خود را به سمت پاوه آغاز کردند و سپس در روز 24 مرداد به پاوه رسیدند و در روز 25 مرداد به بیمارستان پاوه حمله کرده و کلیه بیماران محلی را از روی تخت بیمارستان بیرون کشیده و به شهادت رساندند تا از مردم زهر چشم بگیرند.

چمران ادامه داد: بنا به نوشته های این کتاب مردم در آن روز توانستند با سختی بسیار تلگرافی را به مرکز نخست وزیری در تهران ارسال و در خواست کمک کنند و چنین می شود که دکتر چمران به همراه شهید فلاحی از راه هوایی وارد پاوه شده و تصمیم می گیرند در آن شب بایستند و شهادت طلبانه بجنگند و در مقابل افراد ضد انقلاب شروع به غارت اموال مردم کردند که همین عامل منجر به درگیری آنان با مردم و سبب کندی حرکت آنان شد.

وی تصریح کرد: من آن شب در ستاد نخست وزیری بودم و تلگراف را از پاوه دریافت کردم و شخصا خدمت فرزند امام(ره) تماس گرفتم و گفتم پاوه دارد از دست می رود و اگر پاوه برود کردستان ایران هم از دست می رود و همان شب فرزند امام خدمت امام (ره) می رود و امام فرمان تاریخی خود را می نویسد و صبح روز 26 مرداد این پیام الهی امام(ره) از طریق رادیو پخش می شود.

چمران ادامه داد: پخش فرمان امام(ره) از رادیو آنچنان شوری در بین پاسداران بوجود آورد که منجر به حرکتی عظیم شد و از طرف دیگر این پیام میان دشمنان آنچنان رعب و وحشتی ایجاد کرد که پا به فرار گذاشتند، بنابراین باید اذعان کرد که پاوه با معجزه کلام امام(ره) آزاد شد.

وی در ادامه اظهارداشت: کردستان بخش زیبایی از ایران اسلامی است و ایران اسلامی به این منطقه افتخار داشته و دارد و کردها نیز از ایرانیان اصیل هستند و زندگی خود را در کنار دیگر اقوام ایرانی می گذرانند.

چمران افزود: ایران اسلامی تنها با مکتب اسلام جلو می رود و تاکنون نیز با تکیه بر ایدئولوژی اسلامی توانسته از تمامی مشکلات و سختی ها سربلند بیرون آید و امروز نیز باید همین مسیر یعنی مکتب اسلام را با پیروی از مقام معظم رهبری ادامه دهیم.

در پایان این مراسم از خانواده شهدا در محل یادمان شهدا پاوه تقدیر به عمل آمد.