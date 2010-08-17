120 میلیون تومان اعتبار برای بازسازی سینما قدس زنجان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، غلامحسین نظری بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: استاندار زنجان در بازیدی که از مجموعه داشت قول مبلغ 600 میلیون تومان جهت اتمام طرح را داد.

وی تنها بازسازی انجام شده در مجموعه سینما قدس را بازسازی سالن انتظار، نگارخانه مولانا عاصم زنجانی عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به قدمت بیش از 30 ساله این سینما، ضرورت بازسازی اساسی ایجاب می کرد زیرا به لحاظ تصویر، صوت، فضای فیزیکی مورد پسند و شایسته مردم زنجان نبود و در این راستا از اسفند ماه سال 87 سینما قدس تعطیل شد و از ابتدای سال 88 عملیات بازسازی آن آغاز شد.

نظری عمده اقدامات انجام شده در مجموعه سینما قدس را مقاوم سازی کلی ساختمان عنوان کرد و گفت: اجرای اکوسیستم سقف و دیوارهای سالن نمایش، کف سازی، شیب بندی با استانداردهای لازم، اجرای سیستم دالبی و صوت و تصویر، ایجاد نمازخانه، سالن انتظار، سیستم گرمایشی، سرمایشی و تهویه مجموعه سینما قدس، از دیگر اقدامات در دست اجرا است.

سرپرست حوزه هنری استان زنجان افزود: با بازسازی مجموعه سینما قدس و به تبع آن نمای بیرونی آن که با طراحی جدید اجرا خواهد شد و با توجه به اینکه محل سینما در مرکزیت شهر واقع شده زیبایی فضای بیرونی سینما تاثیر زیادی در زیبایی بافت شهری و فرهنگ و هنر شهر خواهد داشت.

نظری اظهار داشت: ظاهر قدیمی و نامناسب سینما قدس، هیچ سنخیتی با ظاهر زیبای سینما بهمن در سمت دیگر خیابان امام ندارد که با بازسازی و راه اندازی دوباره مجموعه سینما قدس این مسئله نیز منتفی و شاهد فعال بودن سینماهای زنجان با اکران تعداد فیلم های بیشتری خواهیم بود.

سرپرست حوزه هنری استان زنجان با بیان اینکه تاسیس اولین سینمای زنجان که به صورت روباز ساخته شد به سال 1320 بر می گردد به ساخت سینما قدس در دهه 1340، افزود: این سینما در سال 1350 به بهره برداری رسید و در سال 73 نیز در طبقه فوقانی سینما قدس ، سینمایی با ظرفیت 80 نفر، با عنوان سینما یاسمن ساخته شد.

وی با بیان اینکه با تصویب این اعتبار مجموعه سینما قدس به امید خدا در سال جاری تکمیل خواهد شد، افزود: بازسازی این سینما علاوه بر اینکه به ارتقای سطح هنری شهرمان خواهد انجامید پاسخگوی مطالبات شهروندان هنردوست نیز هست و فضای ایجاد شده می تواند جوابگوی برخی از برنامه ها و مراسم های فرهنگی شهر و استان باشد.

نظری اظهار داشت: با توجه به بازسازی انجام شده، ظرفیت سینما نیز کاهش می یابد و تلاش ما بر این است که با ایجاد 2 یا 3 سالن سینما با کیفیت مطلوب در کنار یکدیگر و اکران همزمان 3 فیلم مجزا، جوابگوی نیاز مخاطبین باشیم.

وی با اشاره به اقدامات ایمنی حمایت از حقوق پدیدآورندگان در سینما، خاطر نشان کرد: خوشبختانه تا کنون هیچ گونه موردی در خصوص قاچاق فیلم در زنجان مشاهده نشده، ولی در صورت مشاهده با متخلفان طبق قوانین حقوقی برخورد خواهد شد.