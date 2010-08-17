پیاده رو ویژه نابینایان در شیراز آماده سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، اسماعیل صالحی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران توضیح داد: مباحث مربوط به پیاده رو سازی و سرپوشیده کردن کانالها در منطقه 4 شهری در حال انجام که در این راستا برای اولین بار در کشور مسیر پیاده رو ویژه نابینایان با همکاری سازمان بهزیستی آماده سازی شده که امروز در خصوص نصب تابلوهای مخصوص مکاتباتی با سازمان ترافیک شهرداری نیز انجام شده است.

وی با اشاره به پروژه های آماده به افتتاح در هفته دولت این شهرداری نیز اعلام کرد: پنج پروژه بزرگ با اعتباری بالغ بر 18 میلیارد و 600 میلیون ریال در هفته دولت آماده بهره برداری است که از جمله آن پارک حاشیه ای سفیر جنوبی با متراژ 50 هزار متر مربع و اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان، پارک باهنر جنوبی با متراژ 20 هزار متر مربع و اعتبار 350 میلیون تومان و پارک مادر و کودک به وسعت پنج هزار مترمربع و اعتبار 220 میلیون تومان به بهره برداری خواهد رسید.

شهردار منطقه 4 شیراز بیان کرد: در سال جاری نیز با مشکل کاهش صدور پروانه مواجه هستیم که در این خصوص باید تلاش بیشتری برای محقق کردن اعتبارات داشته باشیم که از جمله آن مباحث، جذب سرمایه گذاران برای اجرایی کردن پروژه های بزرگ است.