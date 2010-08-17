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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۲۹

80 روحانی برای تبلیغ به روستاهای چناران اعزام شدند

80 روحانی برای تبلیغ به روستاهای چناران اعزام شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران گفت: در ماه مبارک رمضان امسال ۸۰ روحانی جهت تبلیغات دینی به روستاهای این شهرستان اعزام شدند.

حجت الاسلام علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران گفت: این میزان اعزام نسبت به سال قبل ۱۵ درصد افزایش یافته است.

وی که ویژه برنامه های اداره تبلیغات اسلامی ماه مبارک رمضان را تشریح می کرد، افزود: برپایی ۱۳ پایگاه برای آموزش قرائت و مفاهیم قرآنی، برگزاری جلسات ویژه قرائت قرآن در محافل و مساجد ادارات علاوه بر جلسات خانگی از جمله برنامه های است.

وی ادامه داد: توزیع سی دی های قرآنی، برگزاری مراسم ویژه جشن ولادت امام حسن(ع)، برگزاری محفل انس با قرآن و اجرای طرح تصحیح قرائت نماز به صورت حضوری و تلفنی از طریق موسسه قرآنی نور الثقلین از جمله برنامه های ماه مبارک رمضان در این شهرستان است.

کد مطلب 1135723

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