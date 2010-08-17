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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۲۸

100 هزار جلد کتاب اهدایی در استان هرمزگان توزیع شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: طی سال 1388 توسط اداره ارشاد استان بیش از 100 هزار جلد کتاب در مناطق مختلف استان هرمزگان توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، انوشیروان پیشدار بعداز ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی با اعلام این خبر گفت: نهضت اهداء کتاب از سال 1384 در استان هرمزگان آغاز شد و همچنین نیز ادامه دارد و طی این پنج سال بیش از 400 هزار جلد کتاب بین کتابخانه ها و مراکز فرهنگی، آموزشی استان توزیع شده است.

وی افزود: در سال 1388 نیز 124 هزار جلد کتاب به مبلغ 9 میلیارد ریال در سراسر استان توزیع شده است که سهم مدارس استان از کتاب ها اهدایی بیشتر از سایر مراکز فرهنگی و آموزشی بوده است.

معاون فرهنگی اداره کل و فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان خاطرنشان کرد : بر اساس تفاهم نامه منعقد شده فی ما بین این اداره کل و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر ساله میزان قابل توجهی کتاب با موضوعات مختلف مرجع، تاریخ، دین، مذهب، علوم خالص، روانشناسی، علوم اجتماعی، کمک درسی، کودک و نوجوان جهت ارتقاء سطح مطالعه و کتاب خوانی به استان تعلق می گیرد و بر اساس اولویتها و شاخصهای استاندارد در سراسر استان توزیع می شود.

پیشدار تصریح کرد: علاوه بر کتابخانه های عمومی و مدارس ، کانون های فرهنگی هنری مساجد، دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی، موسسات و آموزشگاه های آزاد هنری ، سازمان ها و ادارات و... از کتاب های اهدایی بهرمند می شوند.

وی در خصوص وضعیت کتب اهدایی در سال 1389 گفت: هم اکنون 30 هزار جلد کتاب به مبلغ دو میلیارد ریال وارد استان و کار توزیع آن آغاز شده است.

کد مطلب 1135727

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