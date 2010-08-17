100 هزار جلد کتاب اهدایی در استان هرمزگان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، انوشیروان پیشدار بعداز ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی با اعلام این خبر گفت: نهضت اهداء کتاب از سال 1384 در استان هرمزگان آغاز شد و همچنین نیز ادامه دارد و طی این پنج سال بیش از 400 هزار جلد کتاب بین کتابخانه ها و مراکز فرهنگی، آموزشی استان توزیع شده است.

وی افزود: در سال 1388 نیز 124 هزار جلد کتاب به مبلغ 9 میلیارد ریال در سراسر استان توزیع شده است که سهم مدارس استان از کتاب ها اهدایی بیشتر از سایر مراکز فرهنگی و آموزشی بوده است.

معاون فرهنگی اداره کل و فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان خاطرنشان کرد : بر اساس تفاهم نامه منعقد شده فی ما بین این اداره کل و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر ساله میزان قابل توجهی کتاب با موضوعات مختلف مرجع، تاریخ، دین، مذهب، علوم خالص، روانشناسی، علوم اجتماعی، کمک درسی، کودک و نوجوان جهت ارتقاء سطح مطالعه و کتاب خوانی به استان تعلق می گیرد و بر اساس اولویتها و شاخصهای استاندارد در سراسر استان توزیع می شود.

پیشدار تصریح کرد: علاوه بر کتابخانه های عمومی و مدارس ، کانون های فرهنگی هنری مساجد، دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی، موسسات و آموزشگاه های آزاد هنری ، سازمان ها و ادارات و... از کتاب های اهدایی بهرمند می شوند.

وی در خصوص وضعیت کتب اهدایی در سال 1389 گفت: هم اکنون 30 هزار جلد کتاب به مبلغ دو میلیارد ریال وارد استان و کار توزیع آن آغاز شده است.