اعتماد بین مردم و مسئولان تضمین آینده کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی از اساتید و اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌های شهر تهران، جایگاه علم و دانش را درجوامع انسانی و دنیای کنونی بسیار والا و ارزشمند خواند و با اشاره به تأکید اسلام و قرآن به فراگیری و نشر علم گفت: از مهمترین نقاط قوت اسلام از نظر مدیریت کشور تأکید بر دانش‌محوری در این مکتب رهایی‌بخش است.

وی در بخش دیگری از سخنانش، توسعه سریع علمی و دانشگاهی کشور پس از انقلاب را از افتخارات نظام اسلامی خواند و با توجه به جایگاه دانش و پژوهش در چشم‌انداز 20 ساله کشور، سیاست‌های کلی و برنامه‌های پنج ساله توسعه تأکید کرد: حفظ و گسترش زمینه‌های علمی و پژوهشی کشور از نکات مورد تأکید همه برنامه‌ها و دولتها بوده و درحال حاضر نیز انتظار جامعه علمی کشور، ایجاد تسهیلات لازم برای ادامه و توسعه این روند است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دغدغه‌های مطرح شده توسط اساتید و دانشجویان را در زمینه‌های علمی و پژوهشی به حق خواند و گفت: بازگشت تمرکزگرایی و گزینش‌های خارج از قاعده به محیط دانشگاه، رشد علمی کشور را با وقفه مواجه و نگاه‌ها را از محیط‌های علمی داخل به خارج از کشور متوجه خواهد کرد.

وی اعتماد را عنصر اساسی حفظ جوامع انسانی خواند و با تأکید بر لزوم افزایش اعتماد میان دولت و جامعه، دولت و نخبگان و همچنین میان خود مردم افزود: انقلاب و نظام اسلامی با سرمایه اعتماد متقابل مردم و انقلابیون و مسئولان نظام تاکنون به راه خود ادامه داده است و حفظ همین اعتماد، ضامن آینده کشور و نظام خواهد بود.

رئیس مجلس خبرگان رهبری، یأس و ناامیدی را آفت هر جامعه و کشور رو به توسعه خواند و گفت: مردم، گروهها و مسئولان نظام باید با تدبیر و عقلانیت و نیز با حفظ وحدت و یکپارچگی در برابر شیطنت‌های داخلی و خارجی، دشمنان این مرز و بوم را از رسیدن به اهداف پلیدشان دور سازند.

در ابتدای این دیدار تعدادی از اساتید و اعضای هیأت علمی حاضر در جلسه به طرح دغدغه‌ها و مشکلات دانشگاهی، اساتید و دانشجویان و نیز مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور پرداختند و خواستار کمک آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برای برون ‌رفت از این مشکلات شدند.