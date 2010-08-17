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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۵۲

آب شیرینکن شهر سوزا در قشم بهمن ماه افتتاح می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: استاندار هرمزگان هرمزگان از بهره برداری آب شیرینکن شهر سوزا در جزیره قشم تا پایان بهمن ماه امسال خبر داد.

حسین هاشمی تختی در گفتگو با خبرنگار مهر در قشم، در حاشیه بازدید از آب شیرین کن شهر سوزا افزود: اعتباری که از ردیف بودجه استانی به این پروژه اختصاص یافته است بالغ بر 20 میلیارد ریال می باشد.

وی ادامه داد: در این پروژه بخشهای مربوط به خط انتقال آب به مخزن اولیه به طول 3 کیلومتر، ایستگاه پمپاژ به علاوه طرح شبکه توزیع به طول 40 کیلومتر تا محدوده شهر سوزا به میزان هزار و 300 انشعاب آب به مشترکین از بودجه استانی تامین می شود.

هاشمی تختی زمان بهره برداری از آب شیرین کن سوزا را در ایام دهه فجر سال جاری تعیین کرد.

وی بیان کرد: مراحل احداث پروژه آب شیرین کن سوزا از سال گذشته آغاز شده و اعتبار این پروژه از طریقB.O.O   با سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین شده است که بخشهای احداث سوله و نصب سیستمهای آب شیرین کن RO  و احداث مخازن توسط این بخش صورت می گیرد.

کد مطلب 1135730

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