نیروهای مسلح با آمادگی کامل در اختیار فرمانده کل قوا هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سردار علی شادمانی در مراسم سالروز آزادسازی پاوه گفت: حماسه پاوه در تاریخ ایران اسلامی برای همیشه ثبت شده و ایرانیان برای همیشه قدردان مردم این شهر خواهند بود.

سردار شادمانی با بیان اینکه مردم خطه اورامانات مستحق بهترین خدمات و رسیدگی هستند، گفت: کارنامه این دیار به عنوان قطعه ای زرین از دفاع مقدس برای همیشه ماندگار است و هیچ وقت فراموش نخواهدشد.

رئیس اداره عملیات ستاد کل نیروهای مسلح خاطر نشان کرد: پاوه شهر همت، شهر چمران، شهر سربازان انقلاب و شهر امام (ره) است و باید روز آزاد سازی این شهر به طور شایسته گرامی داشته شود.