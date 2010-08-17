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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۴۱

سردار شادمانی:

نیروهای مسلح با آمادگی کامل در اختیار فرمانده کل قوا هستند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره عملیات ستاد کل نیروهای مسلح گفت: امروز تمامی نیروهای مسلح در آمادگی کامل در اختیار فرماندهی کل قوا هستند و هر زمان که ایشان فرمان دهند آماده جانفشانی در راه انقلاب هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سردار علی شادمانی در مراسم سالروز آزادسازی پاوه گفت: حماسه پاوه در تاریخ ایران اسلامی برای همیشه ثبت شده و ایرانیان برای همیشه قدردان مردم این شهر خواهند بود.

سردار شادمانی با بیان اینکه مردم خطه اورامانات مستحق بهترین خدمات و رسیدگی هستند، گفت: کارنامه این دیار به عنوان قطعه ای زرین از دفاع مقدس برای همیشه ماندگار است و هیچ وقت فراموش نخواهدشد.

رئیس اداره عملیات ستاد کل نیروهای مسلح خاطر نشان کرد: پاوه شهر همت، شهر چمران، شهر سربازان انقلاب و شهر امام (ره) است و باید روز آزاد سازی این شهر به طور شایسته گرامی داشته شود.

کد مطلب 1135731

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