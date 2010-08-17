خط هوایی مشترک بین کیش و استانبول راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در بندرعباس، سعید رازقی با اعلام این خبر اظهار داشت: در جلسه مشترکی که بین مسئولان اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش و هیئتی از بخش خصوصی ترکیه انجام شد، بر لزوم برقراری ارتباط گسترده در زمینه های اقتصادی، تجاری و گردشگری به ویژه ایجاد خطوط هوایی مشترک بین کیش و استانبول تأکید شد.

وی افزود: در این دیدار کمال هاکان، مشاور مدیرعامل شرکت هواپیمایی MNG ترکیه، جزیره کیش را شهری رویایی، بسیار زیبا و با موقعیت بسیار مهم جغرافیایی دانست و بیان کرد که به دلیل توانمندی و ظرفیت بسیار بالای جزیره کیش، سرمایه گذاران و تجار ترکیه برای سرمایه گذاری به دنبال چنین موقعیت هایی هستند.

رازقی تصریح کرد: همچنین در این دیدار، هاکان با اشاره به اینکه روابط اقتصادی ایران و ترکیه باید از روابط سیاسی این دو کشور سبقت بگیرد، مناطق آزاد ایران به ویژه جزیره کیش را در مراودات اقتصادی و تجاری دو طرف بسیار تأثیرگذار دانست.

به گفته وی، خواهر خواندگی جزیره کیش و منطقه آزاد "یالووا" از دیگر مسائل مورد علاقه هیئت ترکیه به منظور توسعه روابط اقتصادی کیش و ترکیه است.

سخنگوی سازمان منطقه آزاد کیش خاطرنشان کرد: در این دیدار معاون اقتصادی این سازمان نیز ضمن ارائه گزارشی از توانایی و ظرفیت جزیره کیش برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، آمادگی سازمان را برای حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی کشورهای همسایه و ارائه هر گونه خدمات و تسهیلات لازم به آنها اعلام کرد.

رازقی همچنین با اشاره به اینکه در سال 2012 جزیره کیش میزبان رؤسای 118 کشور عضو جنبش عدم تعهد است، گفت: سرمایه گذاران ترکیه می توانند از ظرفیت و موقعیت استثنایی منطقه آزاد کیش بهره مند شوند.

سطح مبادلات تجاری ایران و ترکیه دو میلیارد و500 میلیون دلار در سال است که دو میلیارد آن را ترکیه به ایران صادر می کند و500 میلیون دلار سهم صادرات ایران به ترکیه است. همچنین در حال حاضر در کشور ترکیه، 19 منطقه آزاد تجاری وجود دارد.