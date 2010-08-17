به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، همزمان با سالروز حماسه آزادسازی شهرستان پاوه در سال 58،با حضور چمران"رئیس شورای عالی استانهای کشور سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه، سیدفتح الله حسینی نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی" و دیگر مسئولین استانی و محلی عملیات اجرایی گازرسانی به شهر باینگان آغاز شد.



پس از اتمام این عملیات گازرسانی که با همکاری و تعامل اداره کل راه و ترابری استان کرمانشاه و شرکت گاز انجام خواهد شد، بیش از هزار و 800 خانوار با جمعیتی بالغ بر 9 هزارو 500 نفر در شهر باینگان از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.