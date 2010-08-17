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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۴۶

عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی گیلان آغاز شد

عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی گیلان آغاز شد

رشت - خبرگزاری مهر: عملیات اجرایی پروژه مجتمع پتروشیمی استان گیلان طی مراسمی عصر سه شنبه با حضور استاندار گیلان در لوشان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان ظهر سه شنبه در این مراسم گفت: با آغاز عملیات اجرایی این مجتمع در لوشان که از مصوبات سفر رئیس جمهور به گیلان است، یکی از آرزوهای دیرینه مردم و مسئولان استان برای ایجاد صنایع مادر تحقق می یابد.  

روح الله قهرمانی چابک افزود: این مجتمع پتروشیمی در زمینی به مساحت 50 هکتار و با سرمایه گذاری هفت هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی و دولتی وتسهیلات بانکی در شهرک صنعتی لوشان ساخته می شود.

وی عنوان کرد: در مجتمع پتروشیمی گیلان سالانه یک میلیون و 600 هزار تن محصولاتی نظیر متانول – پروپیلین و در فازهای بعدی پلی پروپیلین تولید می شود.

استاندار گیلان ادامه داد: ساخت این مجتمع پتروشیمی به مدت چهار سال بطول انجامید و زمینه اشتغال مستقیم 500 نفر و غیر مستقیم دو هزار نفر را فراهم می کند.

وی یادآور شد: خوراک مورد نیاز مجتمع پتروشیمی گیلان از نوع گاز شهری بوده که از یکی از دو خط اصلی انتقال گاز به گیلان تأمین می شود.

کد مطلب 1135735

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