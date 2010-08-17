عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی گیلان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان ظهر سه شنبه در این مراسم گفت: با آغاز عملیات اجرایی این مجتمع در لوشان که از مصوبات سفر رئیس جمهور به گیلان است، یکی از آرزوهای دیرینه مردم و مسئولان استان برای ایجاد صنایع مادر تحقق می یابد.

روح الله قهرمانی چابک افزود: این مجتمع پتروشیمی در زمینی به مساحت 50 هکتار و با سرمایه گذاری هفت هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی و دولتی وتسهیلات بانکی در شهرک صنعتی لوشان ساخته می شود.

وی عنوان کرد: در مجتمع پتروشیمی گیلان سالانه یک میلیون و 600 هزار تن محصولاتی نظیر متانول – پروپیلین و در فازهای بعدی پلی پروپیلین تولید می شود.

استاندار گیلان ادامه داد: ساخت این مجتمع پتروشیمی به مدت چهار سال بطول انجامید و زمینه اشتغال مستقیم 500 نفر و غیر مستقیم دو هزار نفر را فراهم می کند.

وی یادآور شد: خوراک مورد نیاز مجتمع پتروشیمی گیلان از نوع گاز شهری بوده که از یکی از دو خط اصلی انتقال گاز به گیلان تأمین می شود.