به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن در جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران افزود: برای تنظیم بازار روزانه به طور متوسط 70 تن گوشت قرمز وارداتی به بازار تهران وارد می کنیم.

وی توقف روند قیمت گوشت قرمز را نتیجه همکاری مناسب سازمان بازرگانی، اصناف، شهرداری و دیگر ارگانهای عضو ستاد تنظیم بازار استان دانست و خاطرنشان کرد: هم اکنون هیچ مشکلی در تامین گوشت قرمز و سفید در بازار تهران وجود ندارد، ضمن آنکه نظارت و بازرسی تشدید خواهد شد.

همچنین عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار استان تهران گفت: برای تضمین تامین گوشت مرغ، هم اکنون 3 هزار تن مرغ منجمد در استان تهران موجود است و در صورت نوسان به بازار تزریق خواهد شد.

در این جلسه از تشدید برخورد با گرانفروشان مواد گوشتی در بازار تهران خبر داده و اعلام شد: سازمان تعزیرات حکومتی استان از ابتدای مرداد ماه تاکنون گرانفروشان مواد گوشتی در شهر تهران را بیش از 20 میلیارد ریال جریمه محکوم کرده است.