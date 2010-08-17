هسته مرکزی حامیان صنعت در استان زنجان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، به منظور حل مشکلات واحد‌های صنعتی با بیش از 100 نفر پرسنل هسته مرکزی حامیان صنعت از بین مدیران عامل 45 شرکت صنعتی استان زنجان انتخاب شد.

در جلسه ‌ای که به همین منظور در اتاق بازرگانی تشکیل شد، مدیران عامل شرکتهای چرم مصنوعی، نخ تایر، زرین معدن آسیا، ایران اگزوز، زنجان نخجیر، گلدیس و تجهیز نیروی زنگان به عنوان هیئت هفت نفره حامیان صنعت انتخاب شدند.



وظیفه این هیئت هفت نفره علاوه بر فعال کردن بخش صنعت استان بررسی مشکلات اساسی واحدهای صنعتی و یافتن راهکارهای مناسب برای حل آنها است.

کمبود نقدینگی، افزایش هزینه تمام شده کالاهای تولیدی عدم توانایی در پرداخت تعهدات، تشریفات اداری، عدم ریسک پذیری بانک‌ها، بوروکراسی‌های موجود در قوانین و اجباری کردن واحد‌ها به سپرده‌گذاری از جمله مشکلات موجود بر سر راه صنعت عنوان شد.

با تشکیل هلدینگ صنعت و ایجاد تشکل صنفی کارا این هیئت کار خود را با برگزاری جلسات هر دو هفته یک بار آغاز و با ارتباط با نمایندگان مجلس و وزرا و... تا حد امکان واحدهای صنعتی را از برخی از مشکلات که گریبانگیر آن هستند، نجات می دهد.

