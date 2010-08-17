سازمانهای اطلاعاتی خارجی حامی شاهدان دروغین پرونده ترور حریری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازشبکه المنار، "محمود قماطی" عضو شورای سیاسی حزب الله از دولت لبنان خواست که درباره موضوع شاهدان دروغین پرونده ترور حریری تحقیق مفصلی صورت دهد.

وی افزود: چگونه است که دادگاه بین المللی که به این شاهدان اعتماد کرده، هم اکنون پس از اثبات دروغین بودن آنها خود را کنار کشیده است.

قماطی تصریح کرد: برخی از شاهدان مذکور با حمایت سازمانهای اطلاعاتی بین المللی به آسانی تردد می کنند و کسی آنها را مورد پیگرد قرار نمی دهد.

این عضو حزب الله تاکید کرد: اگر آن گونه که دادگاه بین المللی ادعا می کند این افراد بی ارتباط با دادگاه هستند باید دولت لبنان ودستگاه قضایی لبنان آنها را دستگیر و محاکمه کند.

وی اظهارداشت: اگر می خواهیم به سرنخی از قاتل رفیق حریری برسیم باید حامیان شاهدان دروغین مشخص شوند.