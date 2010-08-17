مک کریستال از افغانستان به دانشگاه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده پیشین نیروهای ناتو در افغانستان برای تدریس بعنوان استاد مهمان به دانشگاه ییل ایالت کانکتیکات می رود. یک سخنگوی دانشگاه ییل با اعلام این مطلب گفت: مک کریستال در ترم جدید در رشته روابط بین الملل این دانشگاه تدریس خواهد کرد.

بر این اساس این ژنرال چهار ستاره آمریکایی دوران بازنشستگی خود را در این دانشگاه همراه با شماری از شخصیتهای پیشین سیاسی از جمله "ارنستو زدیلو" رئیس جمهوری پیشین مکزیک و "جان نگروپونته" نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل می گذراند.

وی که پیشتر فرماندهی جنگ افغانستان را بعهده داشت، بدلیل انتقادهایش از سیاستهای "باراک اوباما" در ماه ژوئن، ناچار به استعفا از این سمت شده و جای خود را به ژنرال "دیوید پتریوس" داد. مک کریستال 56 ساله در ماه جولای نیز رسما از ارتش آمریکا کناره گیری کرد.

وی در حالی از ارتش آمریکا خداحافظی کرد که سابقه 30 سال حضور در پنتاگون را داشت و پیش از اعزام به افغانستان یکی از فرماندهان مورد اطمینان وزارت دفاع آمریکا محسوب می شد بطوری که استراتژی فعلی این کشور در افغانستان نتیجه اقدامات مک کریستال است.