همدلی مردم و روحانیت توطئه های دشمن را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام اکبر ابراهیمی بعد از ظهر سه شنبه در گردهمایی مبلغان استان همدان با تاکید بر اینکه مردم باید با روحانیت ارتباط بیشتری داشته باشند، افزود: این رابطه مستلزم اخلاق و آرامش با مردم است.

ابراهیمی داشتن اخلاق خوب، آرامش، همدلی و ارتباط با مردم را از جمله ویژگی‌های روحانیان برشمرد و افزود: از این طریق می توان تبیین ارزش‌های دین را که مد‌نظر مبلغان است بیشتر و بهتر محقق کرد.

حجت‌الاسلام اکبر ابراهیمی خاطرنشان کرد: باید با مردم ارتباط بیشتری داشت چرا که در این صورت آثار ماندگارتر است و اگر در این راستا دست به دست هم دهیم، با همدلی ایجاد شده می‌توانیم آثار هجمه‌های دشمنان را به بهترین نحو از جامعه محو کنیم .

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان نیز در این گردهمایی از اعزام هزار و 100 مبلغ از حوزه‌های علمیه قم و همدان به مناطق مختلف این استان خبر داد و گفت: روحانیان اعزامی با حضور در مناطق مختلف پیرامون موضوعاتی شامل عفاف و حجاب، ترویج فرهنگ زکات و تذکر لسانی سخنرانی می‌کنند .

حجت الاسلام احد آزادیخواه با اشاره به اینکه امروزه تبلیغ دین باید از زبان ولی فقیه بیان شود چرا که استکبار از این قدرت واهمه دارد، اظهار داشت: باید سیاست خود را پالایش کنیم تا دشمنان نتوانند کوچکترین صدمه‌ای به قشر روحانیت وارد کنند.

امام جمعه همدان نیز در این گردهمایی با اشاره به نقش روحانیت در جامعه، اظهار داشت: به برکت غنای مکتب عصمت و طهارت، محتوای تبلیغی روحانیت در جامعه اسلامی پر رنگ‌تر است و حقانیت این مکتب بر همگان آشکار است .