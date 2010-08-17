خبرهای کوتاه ورزشی از استان گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، هفت والیبالیست داماش گیلان در اردوی پایانی تیم ملی بزرگسالان برای شرکت در جام جهانی حضور یافتند.

با نظر " حسین معدنی " سرمربی تیم ملی والیبال، سعید معروف، محمد محمد کاظم، مجتبی عطار اشرفی، آرش کشاورزی، علیرضا نادی، مهدی مهدوی و حمزه زرینی از داماش، نماینده گیلان در اردوی جهانی تیم ملی والیبال هستند.

در این اردو که از 25 مرداد ماه به مدت یک ماه در سالن آزادی تهران آغاز شده است، 16 ملی پوش والیبال از تیمهای لیگ برتر حضور دارند که در این بین داماش گیلان با در اختیار داشتن هفت بازیکن از بیشترین سهمیه برخوردار است. تیم ملی والیبال بزرگسالان از دوم مهر در جام جهانی والیبال ایتالیا به میدان خواهد رفت.

ملی پوشان داماش پس از بازگشت از رقابتهای جهانی در تمرینات تیم والیبال داماش گیلان برای حضور در لیگ برتر شرکت خواهند کرد.

تکواندوکای گیلانی از رقابت های تکواندوی بانوان المپیک جهانی سنگاپور حذف شد





"مریم شیرجهانی " تکواندوکا 15 ساله گیلان به عنوان تنها نماینده تکواندوی دختران ایران در المپیک نوجوانان جهان، دیروز در نخستین دیدار به مصاف حریفی از ترکیه رفت و با قبول شکست 10 بر صفر از دور رقابت ها حذف شد.



این در حالیست که شیر جهانی سال گذشته علاوه بر نایب قهرمانی در رقابت های کسب سهمیه المپیک در مکزیک، موفق به کسب مدال برنز جهان در برزیل نیز شده بود.

تیم منتخب گیلان مقام نخست رقابت های بدمینتون دختران نوجوان کشور را از آن خود کرد



در پایان این رقابت ها تیم بدمینتون منتخب گیلان با 30 امتیاز مقام سوم راپس از تیم های سمنان و تهران به دست آور،

در رقابت های بدمینتون دختران نوجوان کشور 168 بدمینتون باز در قالب 24 تیم به مدت 5 روز در شاهرود با هم رقابت کردند.

نخستین دوره رقابتهای ورزشی دانشجویان کشور با عنوان "طرح ملی ضیافت " در رشت آغاز شد



در این دوره از رقابت ها 712 دانشجوی دختر و516 دانشجوی پسر که از منتخبین تیم های ملی هستند در هفت رشته ورزشی فوتسال، والیبال، تنیس روی میز، آمادگی جسمانی، تیرو کمان، دارت و شنا به مدت 13 شب در دانشکده تربیت بدنی و دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان با هم رقابت می کنند.

اردوی انتخابی تیم ملی کاراته بزرگسالان با حضور سه گیلانی در حال برگزاری است



دراین انتخابی که به منظور معرفی نفرات برتر برای شرکت در بازیهای آسیایی گوانگجوی چین عصر دیروز در تهران آغاز شده است، در وزن منهای 55 کیلوگرم " محمد قاسمی " و " وحید حسنی پور" هر دو از گیلان شرکت دارند که حضور یک گیلانی در این وزن مسجل شده است.



در وزن منهای 84 کیلو گرم نیز " جاسم ویشگاهی " به مصاف حریفی از تهران می رود، سرمربیگری تیم ملی کاراته ایران برای شرکت در بازیهای آسیایی گوانگجوی چین برعهده " مسعود رهنما " از گیلان است.



همچنین اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته بزرگسالان نیز از امروز با حضور " محمدرضا غروبی " و " رسول همرنگ " از گیلان به همراه 16 کاراته کای دیگر در تهران آغاز شده است.



این تیم خود را با سرمربیگری " شهاب سلطانی " برای رقابتهای جهانی کاراته صربستان که اواخر مهر برگزار می شود، آماده می کند.