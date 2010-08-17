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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۳۸

احمدی نژاد:

هیچ محدودیتی برای ارتقاء سطح روابط ایران و کره شمالی وجود ندارد

هیچ محدودیتی برای ارتقاء سطح روابط ایران و کره شمالی وجود ندارد

رئیس جمهوری اسلامی ایران استقرار صلح و امنیت جهانی را در آینده مرهون مقاومت ملت ها دربرابر استکبار دانست و اعلام کرد: هیچ محدودیتی برای ارتقاء سطح روابط دوکشور ایران و کره شمالی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد امروزسه شنبه در دیدار سفیر جدید کره شمالی در جمهوری اسلامی ایران استقرار صلح و امنیت جهانی را در آینده مرهون مقاومت ملت هایی دانست که امروز در مقابل مستکبران ایستادگی می کنند وهمچنین بر ضرورت مقاومت و هوشمندی در برابر نظام سلطه جهانی تاکید کرد.

رئیس جمهور گفت: قدرت های سلطه گر، منافع خود را در ایجاد تنش میان ملت ها جستجو می کنند.

وی با اشاره به تحولات در روابط دو کره ابراز امیدواری کرد مسئولان دو کره با هوشمندی اجازه شرارت به دشمنان ندهند و با درایت بیشتری در مقابل توطئه های آنان عمل کنند.

رئیس جمهور به دولتمردان آمریکا هم توصیه کرد دست از اقدامات تحریک آمیز بردارند و با خروج از منطقه، حل مسائل را به مردم و مسئولان دو کره واگذار کنند.

وی همچنین با ابراز خشنودی از توسعه و تعمیق روابط تهران – پیونگ یانگ تاکید کرد: هیچ محدودیتی برای ارتقاء سطح روابط دوکشور وجود ندارد.

سفیر جدید کره شمالی نیز پس از تقدیم استوارنامه خود به رئیس جمهوراستفاده از فناوری هسته ای را حق ایران دانست و خاطر نشان کرد: کره شمالی مخالف تحریم و فشار است و اعتقاد دارد موضوع هسته ای باید از طریق مذاکره و گفتگو حل و فصل شود .

چو این چول همچنین تاکید کرد: کره شمالی همواره علیه زورگویی های آمریکا در کنار مردم ایران خواهد ایستاد. 

کد مطلب 1135757

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