  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۵۵

ضمن تاکید بر بررسی بیشتر/

هیئت مدیره استیل‌آذین از تصمیم مدیرعامل حمایت کرد

هیئت مدیره استیل‌آذین از تصمیم مدیرعامل حمایت کرد

نشست فوق العاده هیئت مدیره باشگاه استیل آذین با حمایت اعضا از تصمیم مصطفی آجورلو در خصوص علی کریمی و ارجاع موضوع برای بررسی بیشتر به کمیته انضباطی با پیشنهاد مدیرعامل به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیئت مدیره باشگاه استیل آذین برای بررسی آخرین وضعیت عماجرای علی کریمی امروز سه شنبه تشکیل جلسه دادند و در پایان این نشست فوق العاده تصمیم خود را به شرح زیر اعلام کردند:« ضمن قدردانی از مدیرعامل محترم باشگاه و پشتیبانی از تصمیم و توجه جدی ایشان نسبت به رعایت اصول و ضوابط دینی از طرف بازیکنان، با توجه به تشکیک و تردیدی که برای هیئت مدیره باشگاه استیل آذین در خصوص میزان صحت و کم و کیف گزارش‌های ارائه شده به مدیرعامل محترم باشگاه به وجود آمده است، پس از بحث و بررسی در مورد موضوع مورد نظر، با پیشنهاد مدیرعامل باشگاه برای ارجاع مورد به کمیته انضباطی و تهیه گزارش لازم و ارائه گزارش به هیئت مدیره، به اتفاق آراء موافقت کرد.»

حسین هدایتی، حمید رضا آصفی، علی میرزائی، پرویز کاظمی، محمدرضا خروطی، صابری زفرقندی، شهاب الدین جهانیان، نصر الله سجادی و مصطفی آجورلو حاضران در این نشست و امضا کنندگان صورت جلسه فوق بودند.
 

کد مطلب 1135765

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها