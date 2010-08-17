به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیئت مدیره باشگاه استیل آذین برای بررسی آخرین وضعیت عماجرای علی کریمی امروز سه شنبه تشکیل جلسه دادند و در پایان این نشست فوق العاده تصمیم خود را به شرح زیر اعلام کردند:« ضمن قدردانی از مدیرعامل محترم باشگاه و پشتیبانی از تصمیم و توجه جدی ایشان نسبت به رعایت اصول و ضوابط دینی از طرف بازیکنان، با توجه به تشکیک و تردیدی که برای هیئت مدیره باشگاه استیل آذین در خصوص میزان صحت و کم و کیف گزارش‌های ارائه شده به مدیرعامل محترم باشگاه به وجود آمده است، پس از بحث و بررسی در مورد موضوع مورد نظر، با پیشنهاد مدیرعامل باشگاه برای ارجاع مورد به کمیته انضباطی و تهیه گزارش لازم و ارائه گزارش به هیئت مدیره، به اتفاق آراء موافقت کرد.»

حسین هدایتی، حمید رضا آصفی، علی میرزائی، پرویز کاظمی، محمدرضا خروطی، صابری زفرقندی، شهاب الدین جهانیان، نصر الله سجادی و مصطفی آجورلو حاضران در این نشست و امضا کنندگان صورت جلسه فوق بودند.

