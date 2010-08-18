توقف شهرک سازی مقدمه مذاکرات مستقیم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ابومازن از توقف شهرک سازی در کرانه باختری و بیت المقدس و تعیین یک مرجع مناسب برای هدایت مذاکرات، بعنوان عوامل سوق دهنده گفتگوهای سازش به مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی نام برد.

این اظهارات ابومازن پس از دیدار وی با "یوناس گار استوره" وزیر خارجه نروژ در رام الله صورت گرفت. رئیس تشکیلات خودگردان در این دیدار خاطرنشان کرد که مذاکرات مستقیم باید به ثبات فلسطین و تعیین کشور فلسطینی با پایتختی بیت المقدس منجر شود.

این در حالی است که تلاشهای آمریکا و رژیم صهیونیستی برای نشاندن مقامهای تشکیلات خودگردان به پای میز مذاکرات مستقیم با مخالفتهای گروههای فلسطینی از جمله حماس روبرو شده است.

ابومازن در ادامه از رژیم صهیونیستی خواست که به محاصره سه ساله نوار غزه پایان دهد. در این دیدار همچنین استوره اوضاع مردم غزه را با وجود گذشت مدتی طولانی از حمله صهیونیستها همچنان بد ارزیابی کرد.

وی همچنین اظهار داشت: در دیدارم با مقامهای اسرائیلی در مورد غزه با آنها صحبت خواهم کرد. گفتنی است تشکیلات خودگردان فلسطین از کمیته چهارجانبه صلح خاورمیانه خواسته است که بر روند مذاکرات سازش نظارت داشته باشد.