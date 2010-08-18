کشته شدن 17 عضو طالبان در افغانستان/ نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، نیروهای دولتی افغان روز گذشته در درگیری با شبه نظامیان طالبان در ولایت غربی بادغیس، 17 تن از آنان را کشتند. یک سخنگوی محلی با اعلام این مطلب از کشته شدن این عده در عملیات ضدتروریستی نیروهای دولتی در این منطقه خبر داد.

به گفته وی عملیات روز سه شنبه در ادامه عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو در این بخش از افغانستان بود که به منظور پاکسازی منطقه از شبه نظامیان آغاز شده است.

بر این اساس دو تن از پسران "ملا عبدالرحمان" سرکرده طالبان در ولایت بادغیس نیز جزو کشته شدگان بوده اند. در این درگیریها همچنین 10 شبه نظامی مجروح شده اند.

خبر دیگر اینکه "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل قصد دارد گزارشی از دیدارش از مناطق سیل زده پاکستان در جلسه عمومی این سازمان ارائه کند.

به گفته "شاه محمود قریشی" وزیر خارجه پاکستان قرار است روز پنجشنبه نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برای گفتگو درباره اوضاع سیل زدگان این کشور برگزار شود.

بان کی مون روز یکشنبه برای دیدار با مقامهای پاکستانی و نظارت بر روند امدادرسانی به سیل زدگان، وارد این کشور آسیای جنوبی شد. وی در این سفر خواستار کمکهای بیشتر بین المللی به سیل زدگان و بسیج جهانی به منظور جلوگیری از بروز فاجعه انسانی در پاکستان شد.

گفتنی است بانک جهانی دوشنبه موافقت خود را با پرداخت وام 900 میلیون دلاری به دولت پاکستان برای کمک به سیل زدگان اعلام کرد.