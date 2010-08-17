اطلس آموزش کشور رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلس آموزش کشور وضعیت موجود آموزش کشور را به لحاظ کمی و کیفی مورد بررسی قرار داده است و از اسناد بسیار مهم در تشخیص وضعیت علمی کشور درحوزه های گوناگون در سراسر کشور به شمار می آید.

این سند با همکاری مشترک شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تنظیم شده است و در آن همه رشته‌ها و مقاطع دانشگاهی، تعداد دانشجویان و اساتید و موضوعات مرتبط با علوم دانشگاهی در چند مجموعه به صورت مکتوب و رایانه‌ ای طراحی شده که قابلیت به روزرسانی دارد.



