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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۲۱:۴۹

با حضور احمدی نژاد؛

اطلس آموزش کشور رونمایی شد

اطلس آموزش کشور رونمایی شد

رئیس جمهور در حاشیه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی از اطلس آموزش کشور به عنوان سند پشتیبان نقشه جامع علمی کشور رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلس آموزش کشور وضعیت موجود آموزش کشور را به لحاظ کمی و کیفی مورد بررسی قرار داده است و از اسناد بسیار مهم در تشخیص وضعیت علمی کشور درحوزه های گوناگون در سراسر کشور به شمار می آید.

این سند با همکاری مشترک شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تنظیم شده است و در آن همه رشته‌ها و مقاطع دانشگاهی، تعداد دانشجویان و اساتید و موضوعات مرتبط با علوم دانشگاهی در چند مجموعه به صورت مکتوب و رایانه‌ ای طراحی شده که قابلیت به روزرسانی دارد.

 
 
کد مطلب 1135795

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