فضاي تفاهم و تحمل يكديگر ضرورتي عاجل در جامعه كنوني ايران است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر از نخستين همايش سراسري كانونهاي دانشجويي جمعيت هلال احمر، رييس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، در پيامي با بيان اين مطلب افزود:"بديهي است بسترسازي براي فضاي صلح و وفاق ملي فرايندي است كه بدون صبر، درايت و عدم نوميدي امكان پذير نخواهد بود."

دوران كنوني مقطعي پر چالش و حساس براي دانشجويان محسوب مي شود و بايد تهديدهاي پيش روي اين قشر سرنوشت ساز را جدي تلقي كرد و براي مواجه با اين تهديدها راهكارهاي مناسب انديشيد."

دكتر احمد علي نور بالا ادامه داد:" عدم توجه سريع به چالش هاي موجود ، كانونهاي دانشجويي را از اهداف والاي خود دور مي كند."

وي هدف كانونهاي دانشجويي را توسعه مشاركت دانشجويان درفعاليت هاي امدادي و بشردوستانه عنوان كرد و گفت:" حفظ خيل عظيم دانشجويان داوطلبي كه عضو اين كانونها هستند يكي از عمده چالش هاي پيش رو است لذا برنامه ريزي مناسب مهمترين راهكار براي تحقق اين امر محسوب مي شود."

وي كانونهاي دانشجويي را بستري كارآمد براي شناخت نيازهاي واقعي دانشجويان و ابراز خلاقيت آنان در ارائه طرحهاي نو دانست و افزود:" شناخت موضوع هاي اجتماعي جهان امروز و انعطاف پذيري رهبران دانشجويي نيز در جذب و نگهداري دانشجويان به اين كانونها تاثير بسزايي دارد."

دكتر نوربالا محدود شدن اصول بنيادين نهضت بين المللي صليب سرخ هلال احمر را مهمترين تهديدي دانست كه متوجه كانونهاي دانشجويي است و ادامه داد:" كشيده شدن كانونها به سمت گرايشهاي گروهي، استفاده ابزاري از اين كانونها، رشد تمايلات منفعت طلبانه و تبعيض در انجام خدمات و ورود به رفاقت هاي ناسالم بين كانونها، تداوم فعاليت اين مراكز مهم در دانشگاهها را تهديد مي كند."

وي با تاكيد بر مغتنم شمردن فرصتهاي پيش روي كانونهاي دانشجويي هلال احمر گفت:" سرخوردگي جهاني از خدمات به ظاهر عام المنفعه ولي مغرضانه برخي از احزاب و گروهها، رشد جمعيت فرهيخته كشور، توجه ملي به ارزشهاي جامعه مدني و كسب اعتبار بين المللي جمعيت هلال احمر ايران از جمله فرصتهاي پيش روي كانونهاي دانشجويي محسوب مي شود كه ميتوان به نحوي بهينه از آن استفاده كرد."