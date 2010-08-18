سوداگران پس از قبرستان سراغ زباله های اهواز رفتند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، البته معضلات و مشکلات موجود در اهواز که باعث شده این شهر در مقایسه با سایر شهرهای همطراز خود در کشور یک گام عقب بماند بی شک وجود سوداگران و افراد سودجود در این شهر را غیرقابل کتمان می کند ولی رسانه ای کردن این موارد و دستگیری این گروه ها موضوع جدیدی است که به تازگی در شورا و شهرداری اهواز باب شده است.

انتشار این قبیل اخبار اما این امیدواری را در دل مردم زنده می کند که شاید اعلام اینگونه اخبار باعث شود مقامات قضایی و امنیتی با جدیت بیشتری گام در راه مقابله با این قبیل افراد بردارند تا اهواز نیز به شهری قابل افتخار برای خوزستانی ها به عنوان مرکز این استان تبدیل شود.

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اما معاون خدمات شهری شهرداری اهواز در این خصوص از دستگیری بیش از 20 نفر از سوداگران زباله در اهواز خبر داد.



محمودرضا شیرازی افزود: در این شهر همانند دیگر کلانشهرها دو سکوی ویژه جمع‌آوری زباله‌های شهری در نظر گرفته شده که یکی از آنها در منطقه 4 شهرداری واقع در غرب اهواز و دیگری در منطقه 8 شهرداری واقع در شرق اهواز قرار دارند که زباله‌ها از این محل توسط دستگاه سمی تریلر به مدفن اصلی حمل می‌شوند.



وی با بیان اینکه تعدادی از افراد برای تفکیک غیرقانونی زباله در این سکوها مستقر شده بودند، این افراد را سوداگران زباله نامید و افزود: این عده در زمان تخلیه زباله از روی سکوها به شکل خطرناک و بسیار غیربهداشتی در این محل‌ها حاضر می‌شوند.



شیرازی اظهار داشت: این افراد ‌به صورت غیررسمی و غیرقانونی زباله‌ها را تفکیک کرده و فلز، قوطی و ظرفهای یکبار مصرف را جداسازی و به صورت غیرمجاز بازیافت می‌کردند.



وی با اشاره به اینکه در هر سکو بیش از 10 نفر از این افراد به این صورت کار می‌کردند، اظهار داشت: در اواخر ماه گذشته با هماهنگی و حکم دادستان اهواز و همکاری نیروی انتظامی این افراد دستگیر شدند.



شیرازی خاطرنشان کرد: کپرهایی که در کنار سکوها برای فروش مواد جداسازی شده ایجاد کرده بودند نیز برچیده و محل به طور کامل پاکسازی شد.



وی با تاکید بر اینکه شهرداران مناطق هشت گانه شهرداری اهواز از طریق حوزه‌های خدمات شهری خود نظارت کاملی را بر نحوه جمع‌آوری زباله انجام می‌دهند، گفت: مدیریت بر طرح جمع‌آوری پسماند نیز توسط این سازمان اعمال نظارت می‌شود.

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به گفته وی، به منظور جلوگیری از تخلف، خودروهای جمع‌آوری زباله در بعضی مناطق اهواز نیز به GPS مجهز شده‌اند.



پیش از این رئیس شورای شهر اهواز به خبرنگار مهر گفته بود: مافیای فروش زمینهای اطراف حرم علی ابن مهزیار اهوازی شناسایی شده اند و به زودی به دست قانون سپرده می شوند.



سید حمید حسن افزود: این افراد با شگردهای مختلف، زمینهای اطراف حرم علی بن مهزیار را خریداری و پس از تبدیل آنها به قبر، به قیمت گران به مردم می‌فروشند که افراد شناسایی شده شامل پنج نفر عضو اصلی و 10 نفر دلال هستند که بر همین اساس برای افراد مذکور پرونده تشکیل شد و درصدد ارسال آن به دادگاه هستیم.



وی رکود منطقه مذکور را ناشی از دلال‌بازی برخی از افراد برشمرد و ادامه داد: از ساکنین منطقه انتظار داریم مراقب افراد سود‌جو باشند و چنانچه قصد انجام کاری دارند حتما با اداره کل اوقاف هماهنگی کنند.