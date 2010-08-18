اعتراض نمایندگان مجلس نسبت به عدم اجرای قانون حذف کنکور

امیر طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش مجلس در خصوص اجرای قانون حذف کنکور افزود: در جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که قرار بود با حضور وزرای علوم و آموزش و پرورش برگزار شود هیچ یک از وزرا حضور نداشتند و تنها نمایندگان آنها در جلسه شرکت کرده بودند.

وی اظهار داشت: این موضوع به هیچ عنوان برای نمایندگان قابل قبول نبود ضمن اینکه توضیحاتی که از سوی نمایندگان وزرا درباره عدم اجرای قانون پذیرش دانشجو ارائه شد قانع کننده نبود و عدم اجرای قانون مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: وزارت علوم در این جلسه عدم هماهنگی وزارت آموزش و پرورش را مطرح می کرد اما از طرفی آموزش و پرورش نیز اعلام می کرد که آمادگی همکاری را دارد در نتیجه تصمیم گیری خاصی صورت نگرفت.

وی اظهار داشت: تنها چیزی که مشخص است این است که آموزش و پرورش نتوانسته نمرات دروس را برای کنکور امسال به سازمان سنجش ارائه کند.

طاهرخانی اضافه کرد: با توجه به اینکه این جلسه بدون حضور وزرا برگزار شد و تصمیم گیری خاصی در آن صورت نگرفت باید جلسه دیگری با حضور وزرا برگزار شود.