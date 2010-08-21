مسعود شیخی فر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: رقابت‌های لیگ تیراندازی در سه بخش دسته برتر، دسته یک و دو در زمان حضور تیراندازان در مسابقات تدارکاتی اتریش و ایتالیا و مسابقات قهرمانی جهان تعطیل شد و به دنبال آن با وارد شدن به ماه مبارک رمضان یک وقفه یک ماهه دیگر را پشت سر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه به هیچ عنوان این وقفه از کیفیت لیگ نمی‌کاهد، افزود: مطمئنا تیراندازان این تیم‌ها در این دو ماه تعطیلی رها نمی‌شوند و طبق برنامه مربیان در شهرهای خود تمرین خواهند کرد.

رئیس سازمان لیگ تیراندازی ایران خاطرنشان کرد: با تعطیلی رقابت‌های لیگ پرونده تیراندازان تیم باشگاه نیروی زمینی در کمیته انضباطی مطرح و به آن رسیدگی شد. متاسفانه دژبان ارتش با دست گذاشتن بر روی چند ورزشکار خود مانع حضور آنها در تیم اصفهان شد که به همین دلیل نیروی زمینی محکوم به پرداخت 7 میلیون تومان جریمه نقدی شد.

وی ادامه داد: البته چند شکایت نیز از طرف برخی از تیراندازان برای گرفتن حق و حقوقشان از باشگاه‌ها نیز بررسی و در نهایت با گرفتن حق ورزشکاران پرونده بسته شد.

شیخی‌فر تصریح کرد: یکی از مشکلات ما در بحث برگزاری لیگ میزبانی برخی تیم‌ها در شهرهای خودشان است. ما کمیته ای را برای بررسی وضعیت میزبانان هر هفته تشکیل داده‌ایم که پیش از هر مسابقه با بررسی شرایط نسبت به برگزاری مسابقه در آن شهر نظر می‌دهند.

وی تاکید کرد: چنانچه میزبان نتواند رقابت‌ها را در موعد مقرر و با امکانات موجود برگزار کند برابر آئین نامه لیگ باید مسابقه را در شهر دیگری میزبانی کند. در غیر اینصورت به غیر از جریمه به دلیل باخت فنی برابر تمام تیم‌های حاضر در لیگ در آن هفته امتیاز از دست خواهد داد.