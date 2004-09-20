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۳۰ شهریور ۱۳۸۳، ۱۱:۳۳

معاون اداري و پشتيباني سازمان نهضت سواد آموزي در گفتگو با " مهر " خبر داد :

بيسوادان براي ثبت نام در كلاس هاي نهضت از اول مهر تا 15 آذر اقدام كنند

معاون اداري و پشتيباني سازمان نهضت سواد آموزي گفت : بيسواداني كه قصد ثبت نام در كلاس هاي نهضت سوادآموزي را دارند مي توانند از اول مهر تا 15 آذرماه با مراجعه به ادارات نهضت سوادآموزي در مناطق اقدام به ثبت نام كنند.

پرويز كوثري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه نهضت سوادآموزي در دو دوره اقدام به ثبت نام از بيسوادان مي كند ، افزود : دوره اول آموزش هاي نهضت سوادآموزي در دوره مقدماتي از فروردين تا شهريور و دوره دوم براي آموزش هاي دوره تكميلي ، پاياني و پنجم از آذر تا اسفند كلاس هاي نهضت سوادآموزي برگزار مي شود.

وي با تاكيد بر اينكه 856  هزار و705 سواد آموز در حال سوادآموزي در كلاس هاي نهضت هستند ، گفت : بيش از 82 درصد از آموزشياران نهضت سوادآموزي را زنان تشكيل مي دهند.

معاون اداري و پشتيباني سازمان نهضت سواد آموزي  با تاكيد بر اينكه در حال حاضر بيش از38 هزار و 242 آموزشيار در نهضت سوادآموزي مشغول فعاليت هستند ، افزود : در حال حاضر بيش از 68 هزار كلاس درس نهضت سوادآموزي در كشور فعال است.

وي  با تاكيد بر اينكه در سال گذشته استان زنجان با 19 / 45 درصد كمترين آمار باسواد كردن بيسوادان استان را به خود  اختصاص داده است ، گفت : استانهاي سمنان، يزد و هرمزگان به ترتيب با 50/82، 47/79، 47/74 درصد بيشترين و استانهاي  سيستان  و بلوچستان و قم با 62/47 و 53/49 درصد كمترين آمار باسواد كردن بيسوادان استان را به خود اختصاص داده اند.

کد مطلب 113600

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