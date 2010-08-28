"هنر شناخت مردم" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر،"هنر شناخت مردم" آنگونه که در عنوان فرعی کتاب هم آمده است می‏کوشد به این سؤال پاسخ دهد که چگونه می‏توان دیگران را سریع ارزیابی کرد و به زبان خودشان با آنها سخن گفت.

مؤلفان این کتاب کوشیده‏اند نشان دهند که شناسایی خصایص اصلی شخصیت کار آسانی است و چگونه می‏توان از این دانش برای برقراری ارتباط مؤثرتر و گرفتن نتایج سریعتر استفاده کرد. کتاب آنها مملو از مثالهای واقعی و راهنماییهای آسان و مبتنی بر مدل علمی تیپ شخصیت است که مورد استفاده موفقترین شرکتها در آمریکا نیز قرار گرفته است.

به نظر می‏رسد مطالعه این کتاب به خواننده کمک خواهد کرد تا روش مورد علاقه دیگران برای برقراری ارتباط را شناسایی کند، نظرات خود را به نحوی مطرح کند که احتمال گرفتن پاسخ مثبت بیشتر شود، نقاط قوت و ضعف طبیعی را در دیگران و خود تشخیص داده و در نهایت چهار خلق خو و شانزده تیپ شخصیتی مختلف را شناسایی کند.

این کتاب برای هر کسی که از ارتباط و مراوده با دیگران لذت می‏برد یا به این کار نیاز دارد می‏تواند مفید باشد. "هنر شناخت مردم" در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول با عنوان "علت واقعی رفتار آدمها چیست"، مقدمه جامعی است بر مبحث تیپهای شخصیتی و به مخاطب کمک می‏کند تیپ شخصیتی خود را شناسایی کند.

در بخش دوم با عنوان "سیستم: یاد بگیریم چگونه مردم را سریع بشناسیم"، این موضوع توضیح داده شده است که چگونه خصایص شخصیتی دیگران را می‏توان بر اساس ظاهر، زبان، زبان بدن، شغل و علایق آنها شناسایی کرد. در این بخش همچنین تأثیر تیپهای شخصیتی بر نحوه ارتباط افراد با یکدیگر تشریح و فنون شناخت سریع مردم ارائه شده است.

بخش سوم با عنوان "آشنایی با شانزده تیپ شخصیتی" نیز به ظرایف و جزئیات همه انواع تیپ شخصیتی اختصاص دارد.

مؤلفان کتاب "هنر شناخت مردم" صاحب شرکت مشاوران ارتباط (LLC) بوده و پیش از این با انتشار دو کتاب "کاری را انتخاب کن که برای آن ساخته شده‏ای: یافتن شغل مناسب بر اساس رموز تیپهای شخصیتی" و "تربیت بر اساس طبیعت: تیپ شخصیتی فرزند خود را درک کنید و پدر و مادر بهتری باشید" به عنوان متخصص استفاده کاربردی از تیپهای شخصیتی شناخته شده‏اند.